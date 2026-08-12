Πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά ο Μίλτος Τεντόγλου

Το τέταρτο χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο άλμα εις μήκος, κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου «πετώντας» στα 8.44 μέτρα, κατά το τέταρτο άλμα του στο Μπέρμιγχαμ.

AP Photo/Matthias Schrader

Ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής, είναι πλέον ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης, μετά από 94 χρόνια, που έχει στη συλλογή του, τέσσερα χρυσά μετάλλια στο μήκος.

Έγινε και ο 27ος αθλητής στην ιστορία που έφτασε τα τέσσερα χρυσά μετάλλια.

Ο Ελβετός Σίμον Εχάμερ, έκανε άλμα 8.29μέτρα, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο, ενώ ο Βούλγαρος Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ, πήρε το χάλκινο μετάλλιο, με άλμα στα 8.26 μέτρα.

Την αποθέωση, με αγκαλιές και χειροκροτήματα, γνώρισε ο Έλληνας πρωταθλητής, κατά την επιστροφή του στο ξενοδοχείο όπου διαμένει η ελληνική ομάδα στίβου, όπου αποθεώθηκε από τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής, για τη επιτυχία του.

«Υπό αυτές τις συνθήκες, ίσως, ήταν ένας από τους πιο δύσκολους τελικούς, που έχω δώσει. Ο Πομάσκι, μού είπε στο τέλος…, είσαι μεγάλος, αλλά σίγουρα, δεν ήταν κάτι εύκολο. Ο Εχάμερ, θα μπορούσε και αυτός να κάνει μεγαλύτερο άλμα, αλλά ο κόντρα άνεμος, δεν άφησε κανέναν να πάει πάνω από τα 8.50 μέτρα», ανέφερε, ο «ιπτάμενος» Μίλτος, μετά το τέλος του αγώνα, έχοντας κατακτήσει τέσσερα χρυσά μετάλλια.

Η κατάταξη του τελικού, έχει ως εξής:

1) Μίλτος Τεντόγλου (Ελλάδα) 8.44μ.

2) Σίμον Εχάμερ (Ελβετία) 8.29μ.

3) Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ (Βουλγαρία) 8.26μ.

4) Ζέρσον Μπαλντέ (Πορτογαλία) 8.18μ.

5) Λούκα Μπόσκοβιτς (Σερβία) 8.08μ

6) Φραντσέσκο Ετόρε Ιντζόλι (Ιταλία) 8.04μ.

7) Εουσέμπιο Κάθερες (Ισπανία) 7.92μ

8) Πετρ Μέιντλσμιντ (Τσεχία) 7.81μ.

9) Χάιμε Γκουέρα (Ισπανία) 7.73μ.

10) Λέστερ Λεσάι (Ισπανία) 7.72μ.

11) Γιάνι Σίμπσον (Βέλγιο) 7.59μ.

12) Άρστι Γέο (Μ. Βρετανία) 7.48μ.

Πηγή φωτογραφιών: SEGAS INSTAGRAM