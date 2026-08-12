Παντρεύτηκε “κρυφά” ο Κριστιάν Ρονάλντο την Χεορχίνα Ροντρίγκες

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο παντρεύτηκε τη Χεορχίνα Ροντρίγκεζ, έπειτα από δέκα χρόνια σχέσης, σε πολιτική τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 11 Αυγούστου στο Κασκάις της Πορτογαλίας.

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Ο γάμος έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο, παρουσία των πέντε παιδιών τους. Το ζευγάρι επιβεβαίωσε την είδηση μέσω Instagram, δημοσιεύοντας ρομαντικό στιγμιότυπο από την ημέρα του γάμου, με τις βέρες να ξεχωρίζουν. Η ανάρτηση συγκέντρωσε περισσότερα από 3 εκατ. likes μέσα σε μισή ώρα.

Ο Ρονάλντο και η Ροντρίγκεζ γνωρίστηκαν στη Μαδρίτη, όταν εκείνη εργαζόταν σε κατάστημα της Gucci. Η σχέση τους έγινε δημόσια το 2017, ενώ τον Αύγουστο του 2025 ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους.

Το ζευγάρι έχει τέσσερα παιδιά μαζί, ενώ ο Ρονάλντο έχει ακόμη έναν γιο από προηγούμενη σχέση. Τον Απρίλιο του 2022 είχαν ανακοινώσει τον θάνατο του νεογέννητου γιου τους, Άνχελ.