Στις 11/12 το πρώτο ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων»

Το πρώτο… Ευρωπαϊκό αιώνιο ντέρμπι θα αργήσει! Η Euroleague ανακοίνωσε το πρόγραμμα της νέας αγωνιστικής χρονιάς και η πρώτος ελληνικός εμφύλιος είναι προγραμματισμένος για την 16η αγωνιστική.

Στις 11 Δεκεμβρίου ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στο ΟΑΚΑ τον Ολυμπιακό, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 12 Φεβρουαρίου.

Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός θα ξεκινήσει την υπεράσπιση του τίτλου του στις 24 Σεπτεμβρίου εκτός έδρας με τη Μπασκόνια, ενώ οι «πράσινοι» θα υποδεχθούν την Παρί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ