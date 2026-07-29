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Στις 11/12 το πρώτο ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων»

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
29/07/2026 15:12
Στις 11/12 το πρώτο ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων»
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Το πρώτο… Ευρωπαϊκό αιώνιο ντέρμπι θα αργήσει! Η Euroleague ανακοίνωσε το πρόγραμμα της νέας αγωνιστικής χρονιάς και η πρώτος ελληνικός εμφύλιος είναι προγραμματισμένος για την 16η αγωνιστική.

Στις 11 Δεκεμβρίου ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στο ΟΑΚΑ τον Ολυμπιακό, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 12 Φεβρουαρίου.
Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός θα ξεκινήσει την υπεράσπιση του τίτλου του στις 24 Σεπτεμβρίου εκτός έδρας με τη Μπασκόνια, ενώ οι «πράσινοι» θα υποδεχθούν την Παρί.

 

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

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