Ώρα τελικού για την Ελλάδα απέναντι στην Ισπανία

Ραντεβού με την ιστορία έχει η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης Κορασίδων Κ16, η οποία θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος απέναντι στην πανίσχυρη Ισπανία.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πραγματοποίησε μία ακόμη σπουδαία εμφάνιση στον ημιτελικό, επικρατώντας με το εμφατικό 14-8 της Ουγγαρίας και εξασφαλίζοντας πανάξια την παρουσία του στον αγώνα που θα κρίνει την παγκόσμια πρωταθλήτρια.

Οι νεαρές διεθνείς απέδειξαν για ακόμη μία φορά το υψηλό αγωνιστικό τους επίπεδο, παρουσιάζοντας εξαιρετική αμυντική λειτουργία, πλουραλισμό στην επίθεση και απόλυτη συγκέντρωση στα κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης. Με την εμφάνισή τους απέναντι στην Ουγγαρία έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα ότι διαθέτουν την ποιότητα και το πάθος για να ανέβουν στην κορυφή του κόσμου.

Η Ελλάδα θα βρει απέναντί της την Ισπανία σε έναν τελικό υψηλού επιπέδου, με στόχο να ολοκληρώσει με τον πιο ιδανικό τρόπο την εντυπωσιακή της πορεία στη διοργάνωση. Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει ξανά την Ισπανία στη διοργάνωση. Στη φάση των ομίλων το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είχε επικρατήσει με 8-5