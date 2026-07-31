«Έφυγε» ο θρυλικός Φράνκο Μπαρέζι

Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θρηνεί την απώλεια του Φράνκο Μπαρέζι, ενός από τους σπουδαιότερους αμυντικούς που ανέδειξε ποτέ το άθλημα. Ο εμβληματικός αρχηγός της Μίλαν και της Εθνικής Ιταλίας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών, έπειτα από τη γενναία μάχη που έδινε το τελευταίο διάστημα με τον καρκίνο. Την είδηση του θανάτου του μετέδωσαν ιταλικά μέσα ενημέρωσης, σηματοδοτώντας το τέλος μιας τεράστιας ποδοσφαιρικής διαδρομής.

Ο Μπαρέζι αποτέλεσε το σύμβολο της Μίλαν, καθώς αγωνίστηκε τους «ροσονέρι» σε ολόκληρη την επαγγελματική του καριέρα. Με τη φανέλα της Μίλαν αγωνίστηκε σε 719 επίσημους αγώνες, κατακτώντας έξι πρωταθλήματα Ιταλίας, τρία Κύπελλα Πρωταθλητριών/Champions League, δύο Διηπειρωτικά Κύπελλα, τρία Ευρωπαϊκά Σούπερ Καπ και τέσσερα Σούπερ Καπ Ιταλίας. Η αφοσίωσή του στον σύλλογο ήταν μοναδική, με τη Μίλαν να αποσύρει τη φανέλα με το ιστορικό Νο6 προς τιμήν του μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση.

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, φόρεσε 81 φορές τη φανέλα της Ιταλίας και ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1982 στην Ισπανία. Δώδεκα χρόνια αργότερα οδήγησε ως αρχηγός τη «σκουάντρα ατζούρα» μέχρι τον τελικό του Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο διεθνές ποδόσφαιρο.

Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Το 2025 είχε υποβληθεί σε επέμβαση για την αφαίρεση όγκου στον πνεύμονα και ακολούθησε θεραπεία, δίνοντας με αξιοπρέπεια τη δυσκολότερη μάχη της ζωής του.