Πριν 22 χρόνια ο Μέσι έκανε πρεμιέρα με την Μπαρτσελόνα

Πριν είκοσι δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την πρεμιέρα του Λιονέλ Μέσι στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο με τη Μπαρτσελόνα, όπως έκανε γνωστό η ομάδα στα δικά της social media.

‘Σαν σήμερα, πριν από 22 χρόνια, ο Λέο Μέσι έκανε το επίσημο ντεμπούτο του με την Μπάρτσα. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία“.

Συγκεκριμένα, ο Λιονέλ Μέσι, έκανε το ντεμπούτο του το 2004 σε ηλικία 17 ετών, με τη Μπάρτσα στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Εσπανιόλ για την 7η αγωνιστική της La Liga.