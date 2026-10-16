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Πριν 22 χρόνια ο Μέσι έκανε πρεμιέρα με την Μπαρτσελόνα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
16/10/2026 15:52
Πριν 22 χρόνια ο Μέσι έκανε πρεμιέρα με την Μπαρτσελόνα
Ο Λιονέλ Μέσι με τον συμπαίκτη του Πέδρο Ροντρίγκεζ το 2010 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: AP Photo/David

Πριν είκοσι δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την πρεμιέρα του Λιονέλ Μέσι στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο με τη Μπαρτσελόνα, όπως έκανε γνωστό η ομάδα στα δικά της social media.

‘Σαν σήμερα, πριν από 22 χρόνια, ο Λέο Μέσι έκανε το επίσημο ντεμπούτο του με την Μπάρτσα. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία“.

Συγκεκριμένα, ο  Λιονέλ Μέσι, έκανε το ντεμπούτο του το 2004 σε ηλικία 17 ετών, με τη Μπάρτσα στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Εσπανιόλ για την 7η αγωνιστική της La Liga.

 

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