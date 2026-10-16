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ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Μία από τις πλέον εμβληματικές προσωπικότητες του ελληνικού ποδοσφαίρου ο Γιώργος Βαρδινογιάννης»

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
16/10/2026 15:47
ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Μία από τις πλέον εμβληματικές προσωπικότητες του ελληνικού ποδοσφαίρου ο Γιώργος Βαρδινογιάννης»
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Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε συλλυπητήρια για τον θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη, του «καπετάνιου» του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού.

Στη σχετική ανακοίνωση των «ερυθρόλευκων» αναφέρεται:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για περισσότερα από 20 χρόνια.

Ο εκλιπών υπήρξε μία από τις πλέον εμβληματικές προσωπικότητες του ελληνικού ποδοσφαίρου, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

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