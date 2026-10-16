Παναθηναϊκός: Για το 6/6 με Ομπράντοβιτς και Ιτούδη αντίπαλους

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο Telekom Center Athens, με στόχο να διατηρήσει το αήττητό του στη Euroleague.

Οι «πράσινοι» είναι η μοναδική ομάδα χωρίς ήττα μετά τις πρώτες πέντε αγωνιστικές, ενώ ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα βρεθεί απέναντι στον Δημήτρη Ιτούδη, με τον οποίο συνεργάστηκε για 13 σεζόν στον Παναθηναϊκό. Οι Ναν, Σλούκας και Ρογκαβόπουλος δεν υπολογίζονται, ενώ η συμμετοχή του Ιζαάκ Μπόνγκα θα αποφασιστεί πριν από το τζάμπολ.

Η μάχη της άμυνας και τα δυνατά σημεία των δύο ομάδων

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από την πρώτη εκτός έδρας νίκη του στη φετινή Euroleague, καθώς επικράτησε της Παρτίζαν στο Βελιγράδι με 72-55.

Τώρα, ο Ομπράντοβιτς καλείται να αντιμετωπίσει τη Χάποελ του Ιτούδη. Οι δύο προπονητές έχουν κοινή ιστορία, καθώς συνεργάστηκαν για 13 χρόνια στον πάγκο του «τριφυλλιού», γράφοντας μαζί σημαντικές σελίδες στην ιστορία της ομάδας.

Η Χάποελ διαθέτει παίκτες με ποιότητα στο ένας εναντίον ενός, τόσο στην περιφέρεια όσο και κοντά στο καλάθι. Μπορεί επίσης να απειλήσει μέσα από το pick and roll και το ανοιχτό γήπεδο.

Ο Ομπράντοβιτς θέλει από τους παίκτες του να πιέσουν στην άμυνα, να οδηγήσουν τους αντιπάλους σε λάθη, να κλέψουν μπάλες και να βγουν στον αιφνιδιασμό.

Οι αριθμοί σε επίθεση και άμυνα

Η Χάποελ σημειώνει κατά μέσο όρο 89,8 πόντους ανά αγώνα, με τον Παναθηναϊκό να ακολουθεί με 89,4. Η μεγάλη διαφορά βρίσκεται στην άμυνα.

Οι «πράσινοι» δέχονται μόλις 69,4 πόντους ανά παιχνίδι, ενώ η ομάδα του Ιτούδη επιτρέπει 87,8. Ο Παναθηναϊκός έχει επίσης περισσότερες ασίστ, με 20 κατά μέσο όρο, έναντι 14,4 της Χάποελ.

Το «τριφύλλι» έχει μικρό προβάδισμα και στα κλεψίματα, αλλά χρειάζεται προσοχή στα λάθη. Μετρά 13,2 ανά αγώνα, ενώ η Χάποελ περιορίζεται στα 10,2.

Οι διαιτητές

Τον αγώνα Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ θα διευθύνουν οι Εμίν Μογκούλκοτς από την Τουρκία, Κρίσταπς Κονσταντίνοφς από τη Λετονία και Ουγκ Τεπενιέ από τη Γαλλία.