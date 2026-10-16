ΠΑΕ Παναθηναϊκός: Αίτημα στη Super League για ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Γ. Βαρδινογιάννη στο ματς με τον Αστέρα Τρίπολης

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έκανε γνωστό ότι θα καταθέσει αίτημα στη Super League, προκειμένου να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Γιώργου Βαρδινογιάννη πριν την έναρξη της κυριακάτικης (18/10, 17:30) αναμέτρησης με τον Αστέρα Τρίπολης στο ΟΑΚΑ για την 7η αγωνιστική.

Επιπλέον οι ποδοσφαιριστές θα φορούν μαύρα περιβραχιόνια ως ένδειξη πένθους, ενώ μετά το πέρας της προθέρμανσης των ομάδων θα δοθεί από ένα λουλούδι σε συγκεκριμένο σημείο στην είσοδο της φισούνας και από τις δύο ομάδες.

Επιπρόσθετα, θα τοποθετηθούν λουλούδια στη σουίτα από την οποία έβλεπε τα παιχνίδια και στη συγκεκριμένη θέση που καθόταν ο ιστορικός πρόεδρος της «πράσινης» ΠΑΕ.