Ολυμπιακός: Με φόρα απέναντι στην Μπαρτσελόνα

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε την Μπαρτσελόνα στο Palau Blaugrana, για την 6η αγωνιστική της Euroleague, με στόχο τη δεύτερη διαδοχική εκτός έδρας νίκη στην Ισπανία.

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από την εντυπωσιακή ανατροπή απέναντι στη Βαλένθια, όπου επέστρεψαν από το -28 και επικράτησαν με 102-97 στην παράταση.

Η ανατροπή στη Βαλένθια και η απουσία Ντόρσεϊ

Ο Ολυμπιακός άφησε πίσω του την ήττα από τη Βίρτους Μπολόνια και πήρε δύο διαδοχικές νίκες, απέναντι στην Αναντολού Εφές και τη Βαλένθια. Στην τελευταία αναμέτρηση, η εικόνα του στο πρώτο ημίχρονο ήταν απογοητευτική. Ωστόσο, η συνέχεια ήταν διαφορετική. Οι Πειραιώτες ανέτρεψαν διαφορά 28 πόντων και πήραν τη νίκη στην παράταση με 102-97.

Ο Ζαν Μοντέρο αναδείχθηκε MVP της 5ης αγωνιστικής, συγκεντρώνοντας 35 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, στην πρώτη επιστροφή του στη Roig Arena ως παίκτης του Ολυμπιακού.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν θα αγωνιστεί απέναντι στην Μπαρτσελόνα, καθώς η διοίκηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός τον κάλεσε σε απολογία για τα σχόλιά του σχετικά με τη μείωση του χρόνου συμμετοχής του από τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Τα ριμπάουντ και οι ασίστ δίνουν πλεονέκτημα

Η επίθεση του Ολυμπιακού έχει σημειώσει κατά μέσο όρο 96,8 πόντους ανά αγώνα, έναντι 88,4 της Μπαρτσελόνα. Οι δύο ομάδες δέχονται 87,8 και 86,6 πόντους αντίστοιχα.

Σημαντική διαφορά υπάρχει στα ριμπάουντ. Οι «ερυθρόλευκοι» μαζεύουν 40,4 ανά αγώνα, ενώ οι Καταλανοί 29,8. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός έχει 21 ασίστ κατά μέσο όρο, έναντι 14,8 της Μπαρτσελόνα.

Η απειλή του Πάντερ και τα τρίποντα

Η Μπαρτσελόνα έχει ρεκόρ 3-2 και προέρχεται από τη νίκη με 90-87 απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού Κέβιν Πάντερ πέτυχε 19 πόντους και παραμένει βασικός επιθετικός πόλος της ομάδας.

Οι Πειραιώτες, πάντως, χρειάζεται να βελτιώσουν την ευστοχία τους από τα τρίποντα. Το ποσοστό τους βρίσκεται στο 29,8%, ενώ η Μπαρτσελόνα σουτάρει με 38,4%.

Την αναμέτρηση θα διευθύνουν οι Τόμισλαβ Χορντόφ από την Κροατία, Αρτούρας Σούκις από τη Λιθουανία και Μίλος Κόλιενσιτς από το Μαυροβούνιο.