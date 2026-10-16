ΟΦΗ: Ήττα με 2-1 από τη Ρεν με γκολ στο 89ο λεπτό

Με γκολ στο 89ο λεπτό, η Ρεν νίκησε τον ΟΦΗ με 2-1, στο χθεσινό ματς για το Europa League.

Οι Κρητικοί προηγήθηκαν στο 10’ με τον Ταξιάρχη Φούντα και κράτησαν το προβάδισμα μέχρι το 76’. Ο Ναγκιντά ισοφάρισε για τους γηπεδούχους, ενώ ο Αΐτ Μπουντλάλ ολοκλήρωσε την ανατροπή λίγο πριν από τη λήξη.

Ο Φούντας έδωσε το προβάδισμα στον ΟΦΗ

Ο ΟΦΗ αιφνιδίασε τη Ρεν στο «Ροαζόν Παρκ». Στο 10ο λεπτό, ο Ταξιάρχης Φούντας έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά, έπειτα από εξαιρετική σέντρα του Αθανασίου, δίνοντας προβάδισμα στην ελληνική ομάδα.

Η απάντηση των Γάλλων λίγο έλειψε να έρθει έξι λεπτά αργότερα. Στο 16’, ο Αλ-Ταμαρί επιχείρησε σουτ έξω από την περιοχή, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι.

Η Ρεν συνέχισε να πιέζει, αναζητώντας την ισοφάριση πριν από το ημίχρονο. Ωστόσο, η ομάδα του Χρήστου Κόντη αμύνθηκε αποτελεσματικά και πήγε στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ.

Ο Ναγκιντά ισοφάρισε στο 76’

Η πίεση της Ρεν συνεχίστηκε και στο δεύτερο ημίχρονο. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να διασπάσουν την άμυνα του ΟΦΗ τόσο από τα πλάγια όσο και από τον άξονα, αλλά δυσκολεύονταν να δημιουργήσουν μεγάλες ευκαιρίες.

Στο 74’, ο ΟΦΗ έχασε σημαντική ευκαιρία να «κλειδώσει» τη νίκη, με τους Αϊτόρ και Νους. Δύο λεπτά αργότερα, όμως, η Ρεν βρήκε το γκολ που έψαχνε.

Στο 76ο λεπτό, ο Ναγκιντά εκτέλεσε με σουτ μέσα από την περιοχή και έκανε το 1-1, αλλάζοντας τα δεδομένα της αναμέτρησης.

Ο Αΐτ Μπουντλάλ έκρινε το ματς στο 89’

Ενώ όλα έδειχναν ότι οι δύο ομάδες θα μοιράζονταν τους βαθμούς, η Ρεν χτύπησε ξανά λίγο πριν από το τέλος.

Στο 89ο λεπτό, ο Αΐτ Μπουντλάλ σκόραρε με σουτ μέσα από την περιοχή και διαμόρφωσε το τελικό 2-1, ολοκληρώνοντας την ανατροπή για τη γαλλική ομάδα.