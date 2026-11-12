«Πλήρωσε» ο Κάρικ τα «σπασμένα» της Γιουνάιτεντ

Τέλος ο Μάικλ Κάρικ από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όπως μεταδίδουν έγκριτα αγγλικά μέσα.

Η αγγλική ομάδα προχωράει σε αλλαγή προπονητή μεσούσης της σεζόν, προκειμένου να σώσει την καταστροφική χρονιά. Η διοίκηση του συλλόγου εισηγήθηκε την απόλυσή του, η οποία και εγκρίθηκε από την ιδιοκτησία, δηλαδή τον Σερ Τζιμ Ράτκλιφ και την οικογένεια Γκλέιζερ. Τηντεχνική ηγεσία της ομάδας και το βάρος της ανάκμψης της ομάδας αναλαμβάνει ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο.

Ο Μάικλ Κάρικ δεν μπόρεσε να διαχειριστεί τα πολλά αγωνιστικά προβλήματα, αλλά και τα αποδυτήρια της ομάδας και αποχωρεί ως αποτυχημένος από τον πάγκο των “κόκκινων διάβολων”.

Έπειτα από δέκα αγωνιστικές στην Premier League, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται εντός της ζώνης του υποβιβασμού με μόλις οκτώ βαθμούς.

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τον Μάικλ Κάρικ ήταν η δραματική ισοπαλία με 4-4 απέναντι στην Άστον Βίλα στο Ολντ Τράφορντ.

Η φετινή εικόνα της ομάδας των «Μπέμπηδων» απέχει πολύ από εκείνη της περασμένης σεζόν, όταν είχε αναλάβει και κατάφερει να αλλάξει το κλίμα, οδηγώντας την ομάδα στην έξοδο στο Champions League.

Συνολικά, ο Άγγλος προπονητής κράτησε τα ηνία της ομάδας για 16 παιχνίδια, έχοντας τέσσερις νίκες, πέντε ισοπαλίες και επτά ήττες.