NBA: Άγριο επεισόδιο ανάμεσα σε Σμαρτ και Μπάσεϊ

Η στιγμή που οι δύο παίκτες έρχονται σε αντιπαράθεση

Η στιγμή που οι δύο παίκτες έρχονται σε αντιπαράθεση ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-X-Bleacher Report

Επεισόδιο με γροθιές σημειώθηκε στην αναμέτρηση των Χιούστον Ρόκετς με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς στο NBA.

Ο Μάρκους Σμαρτ των Ρόκετς γρονθοκόπησε τον Τσαρλς Μπάσεϊ των Γουόριορς, με αποτέλεσμα να αποβληθεί από τον αγώνα.

Η ένταση ξέσπασε στη γραμμή του τριπόντου, ενώ απέμεναν μόλις 21 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της τρίτης περιόδου. Λίγο νωρίτερα, ο Άμεν Τόμσον είχε ευστοχήσει σε σουτ τριών πόντων για λογαριασμό του Χιούστον.

Αμέσως μετά, ο Σμαρτ και ο Μπάσεϊ ήρθαν αντιμέτωποι και η κατάσταση ξέφυγε. Ο γκαρντ των Ρόκετς χτύπησε με γροθιά τον αντίπαλό του, προκαλώντας αναστάτωση στο παρκέ.

Χρειάστηκε η παρέμβαση των ψυχραιμότερων, οι οποίοι συγκράτησαν τον Σμαρτ και τον απομάκρυναν από το σημείο, προκειμένου να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση του επεισοδίου.

Η αντίδραση των διαιτητών ήταν άμεση, καθώς ο παίκτης των Ρόκετς αποβλήθηκε από την αναμέτρηση για την ενέργειά του.

Ωστόσο, η αποβολή ενδέχεται να μην είναι η μοναδική συνέπεια για τον Μάρκους Σμαρτ. Το περιστατικό αναμένεται να έχει συνέχεια, καθώς παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετης τιμωρίας στον παίκτη των Ρόκετς.

Πηγή Βίντεο: X – Bleacher Report