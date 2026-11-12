Ολοκληρώθηκε η συμφωνία της Μάντσεστερ Γ. με Ποτσετίνο

Ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο θα είναι, ο διάδοχος του Μάικλ Κάρικ στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μετά την αποχώρηση του τελευταίου την Πέμπτη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Sky Sports, η αγγλική ομάδα συμφώνησε σε όλα με τον ομοσπονδιακό τεχνικό των Ηνωμένων Πολιτειών, καταβάλλοντας τη ρήτρα αποδέσμευσής του που υπολογίζεται κοντά στα 9 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Αργεντινός προπονητής θα κοουτσάρει την Εθνική ΗΠΑ στους δύο επερχόμενους αγώνες με την Αϊτή (14 και 18 Νοεμβρίου) για το Nations League και στη συνέχεια θα αναλάβει επίσημα τα ηνία στο «Ολντ Τράφορντ».