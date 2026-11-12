Παναθηναϊκός: Με παρουσία φιλάθλων το ματς με τον Κολοσσό

Μετά τη μείωση της ποινής σε τρεις αγωνιστικές από το ΑΣΕΑΔ, τις οποίες έχει ήδη εκτίσει, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί κανονικά με κόσμο τον Κολοσσό Ρόδου την Κυριακή.

Η αρχική τιμωρία είχε επιβληθεί από τον Αθλητικό Δικαστή και τη ΔΕΑΒ για περιστατικά που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των περσινών τελικών. Η απόφαση προέβλεπε τέσσερις αγωνιστικές χωρίς θεατές, με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να μην μπορεί να έχει τη στήριξη του κόσμου του στις συγκεκριμένες αναμετρήσεις.

Ωστόσο, μετά την προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ, η ποινή μειώθηκε κατά μία αγωνιστική. Έτσι, ο σύλλογος έχει πλέον ολοκληρώσει την έκτιση της τιμωρίας και οι φίλαθλοί του μπορούν να επιστρέψουν στις εξέδρες του T-Center για τις υποχρεώσεις της ομάδας στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Εκκρεμεί η προσφυγή για τους δύο βαθμούς

Την ίδια ώρα, παραμένει ανοιχτή η υπόθεση της αφαίρεσης δύο βαθμών από τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα έχει προσφύγει και κατά της συγκεκριμένης απόφασης, ωστόσο η υπόθεση δεν έχει ακόμη εκδικαστεί.