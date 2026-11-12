Άμπου Ντάμπι: Άγριο επεισόδιο μεταξύ παλαιστών

Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε χθες σε ξενοδοχείο στο Άμπου Ντάμπι, όταν ο πρωταθλητής ελαφρών βαρών του PFL, Ουσμάν Νουρμαγκομέντοφ, επιτέθηκε στον πρώην πρωταθλητή του UFC, Μεράμπ Ντβαλισβίλι, την ώρα που εκείνος έδινε συνέντευξη.

Το επεισόδιο πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, με τη συμμετοχή ατόμων από τις ομάδες των δύο μαχητών.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον Ντβαλισβίλι να μιλά μπροστά στην κάμερα, όταν ο Νουρμαγκομέντοφ τον πλησιάζει από πίσω μαζί με άλλα άτομα και τον χαστουκίζει στο πρόσωπο. Ο Γεωργιανός αντιδρά αμέσως και ακολουθεί γενικευμένη συμπλοκή στο λόμπι του ξενοδοχείου. Το προσωπικό ασφαλείας προσπαθεί να χωρίσει τους εμπλεκομένους.

Λίγο αργότερα, ο Ντβαλισβίλι δημοσίευσε βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται με αίματα στο πρόσωπο και δέχεται τις πρώτες βοήθειες. Κατηγόρησε τον αντίπαλό του και την παρέα του ότι του επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά, ενώ υποστήριξε ότι ήταν μόνο δύο απέναντι σε πολυάριθμη ομάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές του Άμπου Ντάμπι κράτησαν τους εμπλεκομένους για ανάκριση. Μεταξύ αυτών φέρονται να βρίσκονταν ο Ντβαλισβίλι και ο φίλος του. Ωστόσο, δεν είχε κατατεθεί μήνυση από τον Γεωργιανό, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Μέχρι στιγμής, οι τοπικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει επίσημα συλλήψεις ή απαγγελία κατηγοριών.

Η ένταση μεταξύ των δύο πλευρών κρατά σχεδόν δύο χρόνια. Τον Ιανουάριο του 2025, ο Ντβαλισβίλι είχε νικήσει τον Ουμάρ Νουρμαγκομέντοφ, ξάδελφο του Ουσμάν, στο UFC 311, διατηρώντας τον τίτλο του στην κατηγορία bantamweight. Τον περασμένο Αύγουστο, είχε προηγηθεί ακόμη ένα επεισόδιο, όταν ο Γεωργιανός χαστούκισε στα παρασκήνια τον Άχμεντ Γκατζιμαγκομέντοφ, φίλο του Ουσμάν.

Το περιστατικό σημειώθηκε τρεις ημέρες πριν από τη διοργάνωση Real American Freestyle, που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο στο Άμπου Ντάμπι. Ο Ντβαλισβίλι αναμένεται να αντιμετωπίσει τον Μάρλον Μοράες, ενώ ο Ουμάρ Νουρμαγκομέντοφ τον Ουράια Φέιμπερ. Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί αλλαγή στο πρόγραμμα των αγώνων.

Παράλληλα, ο Ουσμάν Νουρμαγκομέντοφ φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης από το PFL και μετακίνησης στο UFC μέσα στο 2027. Η συμπλοκή ενδέχεται να επηρεάσει τις επόμενες κινήσεις του, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω παρέμβασης των αρχών.

Πηγή Βίντεο: X – Red Corner MMA, BPT