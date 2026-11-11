Κυρίαρχος ο Αντετοκούνμπο με 30 πόντους στη νίκη των Χιτ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη των Μαϊάμι Χιτ με 115-109 απέναντι στους Γιούτα Τζαζ, στο Delta Center, για την κανονική περίοδο του NBA.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ σημείωσε 30 πόντους σε μόλις 30 λεπτά συμμετοχής, ενώ πρόσθεσε 11 ριμπάουντ και τέσσερις ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του σε ένα σημαντικό εκτός έδρας αποτέλεσμα.

Ο Αντετοκούνμπο, που είχε αρχικά χαρακτηριστεί αμφίβολος λόγω διαστρέμματος στον δεξιό καρπό, ευστόχησε σε 12 από τις 21 προσπάθειές του, σημειώνοντας και ένα τρίποντο. Για το Μαϊάμι, ο Πέλε Λάρσον πρόσφερε 14 πόντους, ενώ ο Σιμόνε Φοντέκιο πρόσθεσε τρεις από τον πάγκο.

Την ίδια ώρα, οι Ορλάντο Μάτζικ έβαλαν τέλος στο σερί τεσσάρων ηττών τους, επικρατώντας των Σακραμέντο Κινγκς με 107-100. Πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης ήταν ο Φραντς Βάγκνερ με 33 πόντους. Από την πλευρά των γηπεδούχων, ο Ντομάντας Σαμπόνις επέστρεψε στη δράση μετά τις ενοχλήσεις στο αριστερό γόνατο, αλλά ολοκλήρωσε την εμφάνισή του χωρίς πόντο σε 23 λεπτά.

Σημαντική νίκη πέτυχαν και οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, που επικράτησαν των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με 123-103. Ο Ντένι Άβντιγια είχε 24 πόντους, ενώ οι Σίντι Σισοκό και Τουμάνι Καμάρα πρόσθεσαν 17 και 12 αντίστοιχα.

Στη Νέα Υόρκη, οι Νικς συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, φτάνοντας τις τέσσερις διαδοχικές νίκες μετά το εμφατικό 117-85 επί των Μιλγουόκι Μπακς.

Τέλος, οι Μπόστον Σέλτικς νίκησαν τους Φιλαδέλφεια Σίξερς με 123-101, με τον Πολ Τζορτζ να πετυχαίνει 36 πόντους, ενώ οι Φοίνιξ Σανς επικράτησαν των Λος Άντζελες Κλίπερς με 133-110. Για τους ηττημένους, ο Ισπανός Μπάμπα Μίλερ σημείωσε 13 πόντους, την καλύτερη επίδοσή του μέχρι σήμερα στο NBA.

Πηγή Βίντεο: YouTube – Utah Jazz, New York Knicks

Πηγή Φωτογραφίας: eurohoops.net