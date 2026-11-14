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“Μπλάκ άουτ” για τον Παναθηναϊκό στην 4η περίοδο

΄Εχασε από την Μπαρτσελόνα
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
14/11/2026 09:09
“Μπλάκ άουτ” για τον Παναθηναϊκό στην 4η περίοδο
Παναθηναϊκός ενάντια στην Μπαρτσελόνα ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME

Παρέδωσε τα όπλα ο Παναθηναϊκός στην τέταρτη περίοδο και οδήγησε την Μπαρτσελόνα σε ένα τεράστιο διπλό.

Το «τριφύλλι» ηττήθηκε 74-76 από τους Καταλανούς στην Αθήνα, για την 11η αγωνιστική, με τους Ισπανούς να γίνονται η δεύτερη ομάδα μετά τη Χάποελ Τελ Αβίβ που περνάει νικηφόρα από το ΟΑΚΑ και να πιάνουν με ρεκόρ 8-3 τους «πράσινους» στην κορυφή.

Αυτή η ήττα αναγκάζει τους «πράσινους» να αποκτήσουν παρέα στην κορυφή της βαθμολογίας της Euroleague.

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