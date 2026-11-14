“Μπλάκ άουτ” για τον Παναθηναϊκό στην 4η περίοδο
΄Εχασε από την Μπαρτσελόνα
Παρέδωσε τα όπλα ο Παναθηναϊκός στην τέταρτη περίοδο και οδήγησε την Μπαρτσελόνα σε ένα τεράστιο διπλό.
Το «τριφύλλι» ηττήθηκε 74-76 από τους Καταλανούς στην Αθήνα, για την 11η αγωνιστική, με τους Ισπανούς να γίνονται η δεύτερη ομάδα μετά τη Χάποελ Τελ Αβίβ που περνάει νικηφόρα από το ΟΑΚΑ και να πιάνουν με ρεκόρ 8-3 τους «πράσινους» στην κορυφή.
Αυτή η ήττα αναγκάζει τους «πράσινους» να αποκτήσουν παρέα στην κορυφή της βαθμολογίας της Euroleague.
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