Απογοήτευσε η Εθνική . Η επόμενη μέρα

Μια απογοητευτική εμφάνιση μια βαριά ήττα για την Ελλάδα .Και ένα βράδυ που πρέπει γρήγορα να ξεχαστεί.Η Εθνική μας ομάδα δέχεται τρία γκολ σε 20 λεπτά. 5 στο ημίχρονο και 7 συνολικά από την ανώτερη Ολλανδία στην Γιόχαν Κρόϊφ Αρένα του ΄Αμστερνταμ.

΄΄Είναι δύσκολη η ώρα για όλους μας είπε ο κ. Γιοβάνοβιτς. Ηταν ένα παιχνίδι που ήμασταν πολύ αδύναμοι. Δεν ήμασταν προετοιμασμένοι για αυτό που έπρεπε. Αυτό επιβεβαιώνεται από την εξέλιξη του αγώνα. Προσπαθούμε να ανέβουμε επίπεδο με όλες αυτές τις ομάδες. Στα υπόλοιπα παιχνίδια αποδείξαμε ότι είμαστε ανταγωνιστικοί. Αυτό το ματς με την Ολλανδία μάς έδειξε ότι έχουμε ακόμα πολλή προσπάθεια. Αυτό το παιχνίδι μάς πλήγωσε και θα μας πληγώνει για πολύ καιρό ακόμα΄΄

Δεν καταφέρνει να αντιδράσει σε κανένα σημείο του παιχνιδιού καθώς Οι ΄΄οράνιε΄΄ έκλεισαν όλα τα επιθετικά ατού της γαλανόλευκης στην επίθεση. Παρά το κακό αποτέλεσμα το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα παραμένει στη δεύτερη θέση του ομίλου ισόβαθμη με την Γερμανία

Η Εθνικής μας παραμένει ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης για τα προημιτελικά του UEFA NATIONS LEAGUE αλλά πρέπει πρώτα να κάνει το καθήκον της στην τελευταία αναμέτρηση της Δευτέρας με την Σερβία στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου , να κατακτήσει τη νίκη και τους τρεις βαθμούς.