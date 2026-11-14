Θερμή υποδοχή στην Εθνική στην Αγχίαλο

Στην Ελλάδα επέστρεψε το απόγευμα του Σαββάτου η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, με περίπου 50 φιλάθλους να περιμένουν την αποστολή στο αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου. Οι διεθνείς έφτασαν από το Άμστερνταμ και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στην αναμέτρηση με τη Σερβία, τη Δευτέρα, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

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Παρά την απογοήτευση από τη βαριά ήττα απέναντι στην Ολλανδία, η υποδοχή που επιφύλαξαν οι φίλοι της Εθνικής ήταν ιδιαίτερα θερμή.

Ανάμεσα στους περίπου 50 συγκεντρωμένους βρίσκονταν πολλές οικογένειες με παιδιά, που περίμεναν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν με τους ποδοσφαιριστές και να πάρουν αυτόγραφα.

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Κατάμεστο το Πανθεσσαλικό για τη Σερβία

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα δεν έχει πολύ χρόνο για ανασύνταξη. Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία για το παιχνίδι με τη Σερβία, ενώ ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα παραχωρήσει και την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.

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Το ενδιαφέρον του κόσμου είναι μεγάλο, καθώς τα εισιτήρια για την αναμέτρηση έχουν ήδη εξαντληθεί.

Το Πανθεσσαλικό αναμένεται να είναι γεμάτο, με την Εθνική να έχει μπροστά της την ευκαιρία να επιστρέψει στις καλές εμφανίσεις μπροστά στο ελληνικό κοινό.