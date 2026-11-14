Εφιαλτική νύχτα για τους Πορτογάλους στο πρώτο ματς χωρίς τον Κριστιάνο Ρονάλντο

Η Πορτογαλία έζησε μια από τις χειρότερες βραδιές της αφού υπέστη βαριά ήττα στο πρώτο της παιχνίδι χωρίς τον Κριστιάνο Ρονάλντο από την ημέρα που ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα.

Ο επιθετικός που έχει γράψει ΄΄χρυσή΄΄ σελίδα στην ιστορία της Εθνικής Πορτογαλίας αποχώρησε από το προπονητικό κέντρο της Πορτογαλίας τον Σεπτέμβριο, αφού ενημερώθηκε ότι δεν θα ξεκινούσε βασικός στο πρώτο ματς με τη Δανία, με αποτέλεσμα να τιμωρηθεί με πρόστιμο 215 λιρών και αποκλεισμό 30 ημερών.

Ο αγώνας του Σαββάτου διεξήχθη στη Μπράγκα, με τους Πορτογάλους φιλάθλους και παίκτες να αποτίουν φόρο τιμής στον Ρονάλντο.

Το ΄΄αντίο΄΄ στον αρχηγό AP Photo/Luis Vieira

Κάθε παίκτης και συνοδός εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο φορώντας φανέλα με την ένδειξη «Ronaldo 7», ενώ οι φίλαθλοι σχημάτισαν τη λέξη «Ronaldo» στο επάνω διάζωμα μιας εξέδρας και τα γράμματα «GOAT» (Ο Καλύτερος Όλων των Εποχών) στο κάτω διάζωμα.

Υπήρχε επίσης ένα πανό που έγραφε «ευχαριστούμε, αρχηγέ», ενώ παρόμοιο μήνυμα εμφανίστηκε στον ηλεκτρονικό πίνακα στο έβδομο λεπτό.

Όμως, το εορταστικό κλίμα σύντομα χάθηκε, καθώς η Δανία έφτασε άνετα σε μια μεγάλη νίκη.

Η Πορτογαλία είχε κερδίσει τα τέσσερα πρώτα παιχνίδια της στο Nations League, εξασφαλίζοντας θέση στα προημιτελικά, και χρειάζεται να αποφύγει την ήττα απέναντι στην Ουαλία στο Κάρντιφ την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, ώστε να προκριθεί ως πρώτη του ομίλου.

Η Δανία υποδέχεται τη Νορβηγία την Τρίτη, έχοντας προβάδισμα τριών βαθμών στη δεύτερη θέση.