Βαριά ήττα της Εθνικής στην Ολλανδία 7-0

Παραμένει ζωντανή για την πρόκριση

Βαριά ήττα για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου χθες το βράδυ στο Άμστερνταμ, δέχτηκε 7 γκολ από την ανώτερη Ολλανδία στην Γιόχαν Κρόιφ αρένα.

Πλέον, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς επικεντρώνεται στην 6η και τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Nations League, στην οποία θα αντιμετωπίσει την Σερβία.

Απευθείας σύνδεση με τον απεσταλμένο του Alpha Σπύρο Νάσιο.