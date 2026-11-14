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Βαριά ήττα της Εθνικής στην Ολλανδία 7-0

Παραμένει ζωντανή για την πρόκριση
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
14/11/2026 21:38

Βαριά ήττα για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου χθες το βράδυ στο Άμστερνταμ, δέχτηκε 7 γκολ από την ανώτερη Ολλανδία  στην Γιόχαν Κρόιφ αρένα.

Πλέον, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς επικεντρώνεται στην 6η και τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Nations League, στην οποία θα αντιμετωπίσει την Σερβία.

Απευθείας σύνδεση με τον απεσταλμένο του Alpha Σπύρο Νάσιο.

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