Παγκόσμιος Πρεσβευτής της άρσης βαρών o Πύρρος Δήμας

Ο τετράκις Ολυμπιονίκης, Πύρρος Δήμας, ανακοινώθηκε ως επίσημος Πρεσβευτής της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών (IWF).

Η τιμητική αυτή αποστολή, αποτελεί αναγνώριση των εξαιρετικών επιτευγμάτων του στο άθλημα της άρσης βαρών, της διεθνούς του ακτινοβολίας και της μακροχρόνιας συνεισφοράς του στην προώθηση και ανάπτυξη του αθλήματος σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο Πύρρος Δήμας, ο οποίος είναι μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της IWF και προεδρεύει της Επιτροπής Καινοτομίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας, αποτελεί πηγή έμπνευσης για γενιές αθλητών στην Ελλάδα και παγκοσμίως, και πλέον με τον νέο ρόλο του, έχει την ευκαιρία να μεταφέρει το μήνυμα του αθλήματος σε ακόμη ευρύτερο κοινό.

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης, δήλωσε, λέγοντας, ότι: «Αποτελεί μεγάλη τιμή για μένα αυτή η αναγνώριση και αισθάνομαι πραγματικά ταπεινός που θα είμαι το “ πρόσωπο” της άρσης βαρών για τους φίλους του αθλήματος και στις πέντε ηπείρους. Αναλαμβάνω αυτόν τον νέο ρόλο με μεγάλο αίσθημα ευθύνης, καθώς θέλω να συμβάλω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην προώθηση του αθλήματος που αγαπώ».

Συνέχισε, προσθέτοντας, ότι: «Παράλληλα, θα αφιερώσω όλες μου τις δυνάμεις για να ενισχύσω ακόμη περισσότερο τη θέση και την αξία της άρσης βαρών μέσα στο Ολυμπιακό Κίνημα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η άρση βαρών ήταν ένα από τα εννέα ιδρυτικά αθλήματα των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων το 1896 στην Αθήνα. Διαθέτουμε μια μακρά και επιτυχημένη παράδοση».

«Από τη στιγμή που αποσύρθηκα από την ενεργό δράση, προσπάθησα μέσα από κάθε μου ιδιότητα να προσφέρω στο άθλημα όσα περισσότερα μπορούσα. Ο τίτλος του Πρεσβευτή αποτελεί την επισφράγιση αυτής της προσπάθειας. Γνωρίζουμε ότι δεν θα γίνει κάθε παιδί που ξεκινά μια αθλητική δραστηριότητα πρωταθλητής, όμως σίγουρα θα γίνει μέρος ενός πιο ευτυχισμένου και υγιούς κόσμου – και αυτό παραμένει το πιο σημαντικό», κατέληξε ο Πύρρος Δήμας.

Ο Πύρρος Δήμας είναι τέσσερις φορές Ολυμπιονίκης, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1992, 1996 και 2000 και ολοκλήρωσε τη λαμπρή αθλητική του καριέρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, όπου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο μπροστά στο ελληνικό κοινό.

Θεωρείται ο πιο επιτυχημένος αρσιβαρίστας στα χρονικά της IWF και παράλληλα ο πιο πολυνίκης Έλληνας αθλητής ανεξαρτήτως αθλήματος. Αναδείχθηκε επίσης τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, το 1993, το 1995 και το 1998, ενώ το 2009 εισήχθη στο Hall of Fame της παγκόσμιας άρσης βαρών.

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