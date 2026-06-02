Η Επιστροφή του Φορτούνη

Με την φράση “Κώστα καλώς όρισες στο σπίτι σου”, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στο μεγάλο λιμάνι. Ο αρχηγός που σήκωσε το Conference League επιστρέφει δυναμικά, φέρνοντας μαζί του εμπειρία, ποιότητα και ηγετική παρουσία. Η επιστροφή του γεμίζει αισιοδοξία τους φιλάθλους, που περιμένουν να τον δουν ξανά να δημιουργεί φάσεις, να μοιράζει ασίστ και να καθοδηγεί την ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Η επιστροφή του σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα και δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες για τη συνέχεια για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού.

Ο «Φόρτου» σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΑΕ φόρεσε την «ερυθρόλευκη» φανέλα με το Νο7 στην πλάτη και επιστρέφει στον Θρύλο, με τον οποίο από το 2014 έως το 2024 πραγματοποίησε 343 συμμετοχές, με απολογισμό 94 γκολ και 106 ασίστ! Τη δεκαετία που αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό κατέκτησε έξι Πρωταθλήματα, δύο Κύπελλα και ασφαλώς το Ευρωπαϊκό!