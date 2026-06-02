«Χρυσάφι» κοστίζουν τα εισιτήρια των τελικών στο Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν

Σε δυσθεώρητα επίπεδα έχουν εκτοξευθεί οι τιμές των εισιτηρίων για τους τελικούς του NBA στη Νέα Υόρκη, με το φθηνότερο διαθέσιμο εισιτήριο για τον τρίτο αγώνα της σειράς στο Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν να ξεπερνά τα 4.000 δολάρια στη δευτερογενή αγορά.

Σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης εισιτηρίων TicketData, οι τιμές είχαν υποχωρήσει τις δύο ημέρες που ακολούθησαν την πρόκριση των Νιου Γιορκ Νικς στους τελικούς, ωστόσο τις τελευταίες ημέρες κατέγραψαν νέα άνοδο της τάξης του 20%, καθώς η διαθεσιμότητα παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη.

Το φθηνότερο εισιτήριο για τον τρίτο τελικό στη Νέα Υόρκη κοστολογούνταν στα 3.789 δολάρια το βράδυ της Δευτέρας (1/6), ενώ για έναν πιθανό έκτο αγώνα στο Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν η τιμή εκκίνησης έφθανε τα 5.322 δολάρια.

Αντίθετα, οι τιμές των εισιτηρίων για τους αγώνες στο Σαν Αντόνιο έχουν υποχωρήσει σημαντικά μετά την πρόκριση των Σπερς στους τελικούς. Ειδικότερα, το κόστος του φθηνότερου εισιτηρίου για τον πρώτο αγώνα μειώθηκε κατά 62% τις τελευταίες τρεις ημέρες, ενώ για τον δεύτερο κατά 49%.

Η TicketData εκτιμά ότι ένας από τους λόγους της πτώσης είναι πως λιγότεροι φίλαθλοι των Νικς απ’ ό,τι αρχικά αναμενόταν θα ταξιδέψουν στο Σαν Αντόνιο, εξαιτίας του υψηλού κόστους των αεροπορικών μετακινήσεων από τη Νέα Υόρκη. Παρ’ όλα αυτά, για έναν πιθανό έβδομο τελικό στο Τέξας, το φθηνότερο εισιτήριο εξακολουθεί να διαμορφώνεται στα 3.863 δολάρια.

Εφόσον οι τιμές στη Νέα Υόρκη διατηρηθούν στα σημερινά επίπεδα, οι τελικοί του NBA θα αποδειχθούν ακριβότεροι ακόμη και από τα δύο τελευταία Super Bowl. Η τιμή εκκίνησης την ημέρα του αγώνα ήταν 3.251 δολάρια το 2025 και 2.002 δολάρια το 2026, ενώ ο μέσος όρος μετά την πανδημία ανέρχεται στα 3.914 δολάρια.

Η περιορισμένη προσφορά αποδίδεται εν μέρει στην πολιτική των Νικς να διατηρούν τα εισιτήρια διαρκείας στα χέρια φιλάθλων και όχι επαγγελματιών μεταπωλητών. Παράλληλα, σημαντικό ρόλο στη ζήτηση παίζει και το μεγάλο ενδιαφέρον για τη σειρά απέναντι στους Σαν Αντόνιο Σπερς και τον ανερχόμενο αστέρα τους, Βίκτορ Γουεμπανιάμα.

Με εξαίρεση το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου και τους τελικούς του NHL, το αμέσως ακριβότερο αθλητικό γεγονός έως το τέλος του έτους είναι αυτή τη στιγμή το UFC 329. Η διοργάνωση, η οποία αναμένεται να σηματοδοτήσει την επιστροφή του Κόνορ ΜακΓκρέγκορ απέναντι στον Μαξ Χόλογουεϊ, έχει τιμή εκκίνησης εισιτηρίου στα 1.432 δολάρια, σημαντικά χαμηλότερη από εκείνες των τελικών του NBA.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ- ΜΠΕ