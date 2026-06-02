Τένις: Η Αντρέεβα το πρώτο εισιτήριο για τα ημιτελικά

Η πρώτη τενίστρια που εξασφάλισε θέση στην τετράδα του φετινού Ρολάν Γκαρός, έγινε η Μίρα Αντρέεβα.

Η 19χρονη Ρωσίδα, Νο8 στην παγκόσμια κατάταξη, χρειάστηκε μόλις 56 λεπτά για να ξεπεράσει με μεγάλη άνεση (6-0, 6-3) το εμπόδιο της Ρουμάνας Σοράνα Κιρστέα (Νο18) στα προημιτελικά και να περάσει στα ημιτελικά του τουρνουά, για δεύτερη φορά την τελευταία τριετία.

Εκεί η Αντρέεβα, η οποία έφτασε τις 19 νίκες φέτος στο WTA Tour και είναι πρώτη από όλες τις τενίστριες, θα βρει απέναντί της τη νικήτρια της αναμέτρησης ανάμεσα σε δύο Ουκρανές, την Ελίνα Σβιτόλινα και τη Μάρτα Κόστιουκ.

