Η Κομανέτσι γιόρτασε τα 50 χρόνια από το ιστορικό δεκάρι

Οι κάτοικοι της μικρής ρουμανικής πόλης Ονέστι υποδέχθηκαν με θέρμη την Νάντια Κομανέτσι, κατά την επιστροφή της εμβληματικής Ρουμάνας στην πόλη της, πενήντα χρόνια μετά το κατόρθωμά της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μόντρεαλ, όπου βαθμολογήθηκε με άριστα (10) για πρώτη φορά στα χρονικά της ενόργανης γυμναστικής.

Δεκάδες άνθρωποι φώναξαν το όνομά της πριν συγκεντρωθούν την περασμένη Κυριακή (31/5) μπροστά από το κτίριο όπου κάποτε ζούσε η Κομανέτσι, ελπίζοντας να έχουν την ευκαιρία να βγάλουν μια φωτογραφία της 64χρονης πρώην γειτόνισσάς τους.

Η «μικρή νεράιδα του Μόντρεαλ» τους μίλησε για την παιδική της ηλικία, που απαιτούσε πρωινές ώρες και σκληρή προπόνηση για να γίνει πρωταθλήτρια.

Στις 18 Ιουλίου 1976, η 14χρονη Νάντια Κομανέτσι «έγραψε Ιστορία» στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες, καθώς βαθμολογήθηκε με 10, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά και… μετέτρεψε την νεαρή αθλήτρια σε ηρωίδα στην κομμουνιστική Ρουμανία.

«Αυτή είναι μια σημαντική χρονιά για όλους να πατήσουν το κουμπί της «επανεκκίνησης». Για τον αθλητισμό, για την υγεία, για την ανεξαρτησία, για να μάθουν να υπερασπίζονται τον εαυτό τους στην ζωή και να ανακαλύπτουν τα όριά τους», είπε η Κομανέτσι απευθυνόμενη σε περίπου 150 παιδιά που συμμετείχαν σε μία επίδειξη γυμναστικής.

Τον περασμένο Μάιο, η κεντρική κυβέρνηση ενέκρινε μια επένδυση 23 εκατομμυρίων ευρώ στον αθλητικό σύλλογο της πόλης, όπου ξεκίνησαν όλα για την Κομανέτσι. Το έργο περιλαμβάνει νέες κατοικίες για αθλήτριες, πισίνες γλυκού και αλμυρού νερού και ένα μουσείο γυμναστικής.

Ο σύλλογος σε αυτήν την πόλη των 34.000 κατοίκων κάποτε γνώρισε σημαντική επιτυχία, μέχρι τη δεκαετία του 2000. Στη συνέχεια παρήκμασε καθώς η χρηματοδότηση μειώθηκε και οι προπονητές μετανάστευσαν στην Δυτική Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αυστραλία.

«Πρέπει να βελτιώσουμε την εκπαίδευση των προπονητών μας, να υποστηρίξουμε τους αθλητές μας και χρειαζόμαστε καλύτερες εγκαταστάσεις», δήλωσε στο AFP η διευθύντρια του συλλόγου, Ίνγκριντ Ιστράτε και πρόσθεσε: «Και αυτό που θα συμβεί στο Ονέστι με την ανακαίνιση του συλλόγου θα μας επιτρέψει να πληρούμε όλες αυτές τις προϋποθέσεις».

Θα μπορούσε να χρειαστούν αρκετά χρόνια σε μια από τις φτωχότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα έθνος 19 εκατομμυρίων όπου οι αθλητικές υποδομές υποφέρουν εδώ και καιρό από υποχρηματοδότηση. Αλλά θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανακάλυψη μιας νέας Κομανέτσι, ελπίζει. «Όλοι το ονειρευόμαστε».

Η Ιστράτε εξήγησε ότι η Κομανέτσι δεν παρείχε μόνο οικονομική υποστήριξη στο σύλλογο: «Πάντα άνοιγε πόρτες, έκανε τηλεφωνήματα και υποστήριζε την Ονέστι».

Αφού έφυγε από την Ρουμανία για τις Ηνωμένες Πολιτείες το 1989, η Κομανέτσι παντρεύτηκε τον Αμερικανό γυμναστή Μπαρτ Κόνερ. Αλλά πάντα διατηρούσε στενούς δεσμούς με την πατρίδα της και συνεχίζει να εργάζεται για την προώθηση του αθλήματός της.

«Η Ονέστι έχει πολλά να προσφέρει και υποσχόμαστε να επιστρέψουμε», είπε η Κομανέτσι σε ένα πλήθος αρκετών εκατοντάδων ανθρώπων από την σκηνή της εκδήλωσης με τραγούδια και χορούς. Οι εορτασμοί της Κυριακής περιελάμβαναν μια επανένωση με τις συναθλήτριες της από το Μόντρεαλ και τα αποκαλυπτήρια ενός μονοπατιού με τίτλο «Το Μονοπάτι προς την Τελειότητα», που ανατρέχει στα βήματα που έκανε η Κομανέτσι ως παιδί, ανάμεσα στο διαμέρισμά της και το γυμναστήριο.

Το εν λόγω γυμναστήριο, το οποίο τώρα φέρει το όνομά της, είναι διακοσμημένο με ένα τεράστιο μωσαϊκό από σχεδόν 500.000 μαρμάρινα κομμάτια που απεικονίζουν την Κομανέτσι. Εκεί προπονούνται σήμερα νεαρές αθλήτριες όπως η 14χρονη Αντελίνα Μπάντιτς.

«Για εμένα, η Νάντια Κομανέτσι είναι η καλύτερη αθλήτρια στον κόσμο και θα ήθελα πολύ να της μοιάσω», δήλωσε στο AFP. Λίγο απογοητευμένη που δεν μπόρεσε να αγωνιστεί μπροστά στο είδωλό της λόγω τραυματισμού στο χέρι, η Μπάντιτς εξήγησε ότι άρχισε την γυμναστική σε ηλικία τεσσάρων ετών, όταν η μητέρα της παρατήρησε ότι χρειαζόταν μια διέξοδο για την υπερβολική ενέργειά της. Το ξεκίνημα της μοιάζει με αυτό της Κομανέτσι, η οποία έβλεπε τα πάντα στο γυμναστήριο ως παιχνίδι. Η Μπάντιτς, η οποία λέει ότι έμαθε από το είδωλό της ότι «δεν μπορείς να φτάσεις πουθενά χωρίς σκληρή δουλειά», προπονείται έξι ώρες την ημέρα και ονειρεύεται να αγωνιστεί στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μία από τις νεαρές συναθλήτριες της, η 9χρονη Νατάλια Ουνγκουράσου, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους ασύμμετρους ζυγούς, υπό το βλέμμα της Κομανέτσι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ