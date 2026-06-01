Απέραντη θλίψη, πέθανε ο Μάριος Οικονόμου

Έχασε τη μάχη να κρατηθεί στη ζωή ο διεθνής ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου. Ο 34χρονος πέθανε μετά τις 3 το μεσημέρι στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων που νοσηλευόταν τις τελευταίες μέρες έπειτα από τροχαίο.

Η μοτοσικλέτα του άτυχου ποδοσφαιριστή είχε συγκρουστεί με όχημα που έκανε αναστροφή σε κεντρικό δρόμο των Ιωαννίνων, σε κοντινή απόσταση από το νοσοκομείο «Χατζηκώστα». Ο Μ. Οικονόμου μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα», όπου διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεψε μεγάλη θλίψη στον ποδοσφαιρικό και αθλητικό κόσμο και σε ολόκληρη την κοινωνία των Ιωαννίνων.

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ