Παγκόσμιες πρωταθλήτριες στην κωπηλασία Έλενα Διαβάτη και Μηλένα Κοντού
Στην κορυφή του κόσμου ανέβηκαν η Μηλένα Κοντού και η Έλενα Διαβάτη, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο διπλό σκιφ γυναικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ23 της κωπηλασίας, που διεξάγεται στο Ντούισμπουργκ της Γερμανίας.
Η συγκίνηση ήταν εμφανής κατά την τελετή απονομής, με την 19χρονη Έλενα Διαβάτη να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της, πανηγυρίζοντας την κορυφαία μέχρι σήμερα διάκριση της αθλητικής της καριέρας. Η αθλήτρια από την Κέρκυρα ξεκίνησε την ενασχόλησή της με την κωπηλασία σε ηλικία 11 ετών και πλέον αγωνίζεται με τα χρώματα των Αργοναυτών Βόλου.
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