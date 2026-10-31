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Οι ερυρθρόλευκοι “πάτησαν” την Αρμάνι Μιλάνο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
31/10/2026 17:13
Οι ερυρθρόλευκοι “πάτησαν” την Αρμάνι Μιλάνο
INTIME

Με σκορ 84 -78 έδειξαν ποιοι είναι οι ερυθρόλευκοι κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο στην Sunel Arena για την 9η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός κέρδισε την Αρμάνι Μιλάνο και ο Παναθηναϊκός νιώθει την ανάσα του πλέον στην κορυφή.

Σάρωσε ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, εύστοχος, χάρισε στην ομάδα του 24 πόντους. Ωραία εμφάνιση και για τον Σάσα Βεζένκοβ που συμπλήρωσε στο σκορ 23 πόντους.

Σε αρκετά σημεία η Αρμάνι πήγε να φτάσει τα “παιδιά του Πειραιά” χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα. Η Αρμάνι γνώρισε την έβδομη διαδοχική ήττα της και όγδοη συνολικά στη διοργάνωση.

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