Οι ερυρθρόλευκοι “πάτησαν” την Αρμάνι Μιλάνο

Με σκορ 84 -78 έδειξαν ποιοι είναι οι ερυθρόλευκοι κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο στην Sunel Arena για την 9η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός κέρδισε την Αρμάνι Μιλάνο και ο Παναθηναϊκός νιώθει την ανάσα του πλέον στην κορυφή.

Σάρωσε ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, εύστοχος, χάρισε στην ομάδα του 24 πόντους. Ωραία εμφάνιση και για τον Σάσα Βεζένκοβ που συμπλήρωσε στο σκορ 23 πόντους.

Σε αρκετά σημεία η Αρμάνι πήγε να φτάσει τα “παιδιά του Πειραιά” χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα. Η Αρμάνι γνώρισε την έβδομη διαδοχική ήττα της και όγδοη συνολικά στη διοργάνωση.