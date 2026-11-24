Επέκταση συμβολαίου μέχρι το 2029 για τον 21χρονο διεθνή αμυντικό

Επέκταση συμβολαίου μέχρι το 2029 για τον 21χρονο διεθνή αμυντικό

Ο ΟΦΗ ανανέωσε το συμβόλαιο του Κωνσταντίνου Κωστούλα μέχρι το καλοκαίρι του 2029, ανανεώνοντας για ακόμη έναν χρόνο τη συνεργασία του με τον νεαρό ποδοσφαιριστή.

Η κρητική ομάδα ανακοίνωσε την αναπροσαρμογή των όρων του συμβολαίου του, επιβραβεύοντας την αγωνιστική του παρουσία από το καλοκαίρι του 2025, όταν εντάχθηκε στο δυναμικό της.

Ο Κωστούλας έχει καταφέρει να κερδίσει θέση βασικού στην ενδεκάδα του ΟΦΗ, μετρώντας συμμετοχές τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις όσο και στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της ομάδας του Χρήστου Κόντη.

Μέχρι σήμερα έχει φορέσει 42 φορές τη φανέλα των Κρητικών, έχοντας πετύχει δύο γκολ και μοιράσει τρεις ασίστ. Παράλληλα, είχε ουσιαστική συμβολή στις επιτυχίες της ομάδας, με την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας και του Super Cup.

Η παρουσία του δεν έχει περάσει απαρατήρητη ούτε σε επίπεδο Εθνικής ομάδας. Όπως επισημαίνει ο ΟΦΗ στην ανακοίνωσή του, οι εμφανίσεις του Κωστούλα και η αγωνιστική του συνέπεια συνοδεύτηκαν από την καθοριστική συμβολή του στην πρόσφατη επιτυχία της Εθνικής Ελπίδων.

Ο σύλλογος υπογραμμίζει ότι η επέκταση της συνεργασίας αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στις δυνατότητες του ποδοσφαιριστή, αλλά και μέρος της φιλοσοφίας του για επένδυση σε νεαρούς παίκτες με προοπτική και φιλοδοξίες.