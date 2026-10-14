Έπαιξε με …καρδιά Πρωταθλητή Ευρώπης

Ο Ολυμπιακός έδειξε ποιος είναι και πήρε την νίκη από τα χέρια της Βαλένθια με 102-97.

Οι “ερυθρόλευκοι” μπήκαν υποτονικά στις πρώτες δύο περιόδους και έδωσαν πάτημα στην Βαλένθια να προηγηθεί μέχρι την αρχή της 3ης περιόδου.

Γύρισαν από τα αποδυτήρια ανανεωμένοι όμως και κατάφεραν να φέρουν την ανατροπή κιερδίζοντας με σκορ 102-97.

Επόμενο ραντεβού του Ολυμπιακού, με την Μπαρτσελόνα την Παρασκευή για την 6η αγωνιστική της διοργάνωσης.