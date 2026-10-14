ΟΦΗ στη Γαλλία για τη Ρεν: Η 23μελής αποστολή

Ο ΟΦΗ βρίσκεται από το μεσημέρι στη Γαλλία, όπου προετοιμάζεται για την εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στη Ρεν.

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για αύριο και αφορά τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Η αποστολή των Κρητικών ολοκλήρωσε το ταξίδι της λίγο μετά τις 15:30, ώρα Ελλάδας. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη στρέφει πλέον την προσοχή της στις τελευταίες λεπτομέρειες πριν από τη δεύτερη ευρωπαϊκή υποχρέωσή της, επιδιώκοντας ανταγωνιστική παρουσία απέναντι στον γαλλικό σύλλογο.

Η 23μελής αποστολή του ΟΦΗ για τη Ρεν

Ο Χρήστος Κόντης επέλεξε 23 ποδοσφαιριστές για το παιχνίδι Ρεν – ΟΦΗ. Στην αποστολή περιλαμβάνονται οι Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Νικολάου, Κωστούλας, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Γκονθάλεθ, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Ρομάνο, Νους, Κανταλαπιέδρα, Σιτμαλίδης, Θεοδοσουλάκης και Κόντρο.

Οι «ασπρόμαυροι» ταξίδεψαν με στόχο να ολοκληρώσουν χωρίς προβλήματα την τελική προετοιμασία τους και να είναι έτοιμοι για την αυριανή αναμέτρηση.

Εκτός οι Σιέλης και Ισέκα, στην αποστολή ο Σιτμαλίδης

Ο Χρίστος Σιέλης και ο Άαρον Ισέκα δεν συμπεριλήφθηκαν στις επιλογές για το ταξίδι στη Γαλλία. Ο Σιέλης ακολουθούσε ατομικό πρόγραμμα προπονήσεων το προηγούμενο διάστημα, ενώ ο Ισέκα βρισκόταν σε θεραπεία.

Αντίθετα, ο νεαρός Σιτμαλίδης επέστρεψε στις διαθέσιμες επιλογές και βρίσκεται στην αποστολή του ΟΦΗ για το ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Ρεν.

Ο Αντρέα Κολόμπο διαιτητής στο Ρεν – ΟΦΗ

Η UEFA όρισε τον 35χρονο Ιταλό Αντρέα Κολόμπο ως διαιτητή της αναμέτρησης στη Γαλλία. Βοηθοί του θα είναι οι Φίλιπο Μέλι και Βαλέριο Κολαρόσι, επίσης από την Ιταλία, ενώ καθήκοντα τέταρτου διαιτητή θα έχει ο Σιμόνε Σότσα.

Στο VAR θα βρίσκεται ο Ιταλός Μάρκο Ντι Μπέλο και χρέη AVAR θα εκτελέσει ο Νορβηγός Κρίστοφερ Χάγκενες.

Ο Κολόμπο έχει παρουσία σε αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος, περιλαμβανομένων αναμετρήσεων υψηλών απαιτήσεων στη Super League. Πιο πρόσφατα διηύθυνε το ΠΑΟΚ – Άρης 2-0 στην Τούμπα, ματς μετά το οποίο οι φιλοξενούμενοι είχαν εκφράσει παράπονα για τη διαιτησία.

Ο Ιταλός ρέφερι είχε επίσης οριστεί στα playoffs της Super League στους αγώνες Ολυμπιακός – ΑΕΚ 1-0 στις 2 Απριλίου 2025 και ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1 στις 17 Μαΐου 2026.

Στις 10 Οκτωβρίου 2024, ο Αντρέα Κολόμπο ήταν διαιτητής στην εκτός έδρας νίκη της Εθνικής Ελλάδας επί της Αγγλίας με 2-1 στο Γουέμπλεϊ, για το UEFA Nations League.