EuroLeague Γυναικών: Ο Αθηναϊκός απέναντι στην Κιμπίρκστις

Στη Λιθουανία δοκιμάζεται απόψε, στις 19:00, ο Αθηναϊκός, που αντιμετωπίζει την Κιμπίρκστις στην 1η αγωνιστική του 1ου ομίλου της EuroLeague Γυναικών.

Ο νταμπλούχος Ελλάδας για το 2026 θέλει να ξεκινήσει με νίκη την πορεία του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση μπάσκετ γυναικών.

Φαβορί για την πρώτη θέση και το Final Six

Ο Αθηναϊκός μπαίνει στη διοργάνωση με υψηλές προσδοκίες. Η ομάδα του Βύρωνα θεωρείται φαβορί για την πρώτη θέση του 1ου ομίλου, αλλά και για την παρουσία της στο Final Six.

Πρώτος αντίπαλός του είναι η Κιμπίρκστις, η οποία βρίσκεται στη θέση του αουτσάιντερ στον όμιλο. Η αναμέτρηση στη Λιθουανία αποτελεί το πρώτο βήμα για την ελληνική ομάδα στη φετινή EuroLeague Γυναικών.

Τα μεγάλα ονόματα του Αθηναϊκού

Στο ρόστερ του Αθηναϊκού ξεχωρίζουν η Μαριέλλα Φασούλα και η Τζούλι Βανλού, δύο από τις πιο αναγνωρίσιμες παίκτριες της ομάδας.

Παράλληλα, στη διάθεση του προπονητή Ηλία Ζούρου βρίσκονται η Αλέξις Πρινς, η Μπορισλάβα Χρίστοβα και η Ρόμπιν Παρκς. Πρόκειται για σημαντικές παρουσίες στο δυναμικό του νταμπλούχου Ελλάδας, ο οποίος θέλει να επιβεβαιώσει τις προσδοκίες που υπάρχουν για την ευρωπαϊκή του πορεία.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

Η πρεμιέρα του 1ου ομίλου της EuroLeague Γυναικών περιλαμβάνει δύο αναμετρήσεις απόψε.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

19:00: Κιμπίρκστις – Αθηναϊκός

Σαραγόσα – Μπάσκετ Λαντ

Ο Αθηναϊκός ξεκινά τις υποχρεώσεις του εκτός έδρας, με στόχο να μπει με το δεξί στη διοργάνωση και να κάνει το πρώτο βήμα για την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων του.