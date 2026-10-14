EuroLeague Γυναικών: Ο Αθηναϊκός απέναντι στην Κιμπίρκστις
Στη Λιθουανία δοκιμάζεται απόψε, στις 19:00, ο Αθηναϊκός, που αντιμετωπίζει την Κιμπίρκστις στην 1η αγωνιστική του 1ου ομίλου της EuroLeague Γυναικών.
Ο νταμπλούχος Ελλάδας για το 2026 θέλει να ξεκινήσει με νίκη την πορεία του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση μπάσκετ γυναικών.
Φαβορί για την πρώτη θέση και το Final Six
Ο Αθηναϊκός μπαίνει στη διοργάνωση με υψηλές προσδοκίες. Η ομάδα του Βύρωνα θεωρείται φαβορί για την πρώτη θέση του 1ου ομίλου, αλλά και για την παρουσία της στο Final Six.
Πρώτος αντίπαλός του είναι η Κιμπίρκστις, η οποία βρίσκεται στη θέση του αουτσάιντερ στον όμιλο. Η αναμέτρηση στη Λιθουανία αποτελεί το πρώτο βήμα για την ελληνική ομάδα στη φετινή EuroLeague Γυναικών.
Τα μεγάλα ονόματα του Αθηναϊκού
Στο ρόστερ του Αθηναϊκού ξεχωρίζουν η Μαριέλλα Φασούλα και η Τζούλι Βανλού, δύο από τις πιο αναγνωρίσιμες παίκτριες της ομάδας.
Παράλληλα, στη διάθεση του προπονητή Ηλία Ζούρου βρίσκονται η Αλέξις Πρινς, η Μπορισλάβα Χρίστοβα και η Ρόμπιν Παρκς. Πρόκειται για σημαντικές παρουσίες στο δυναμικό του νταμπλούχου Ελλάδας, ο οποίος θέλει να επιβεβαιώσει τις προσδοκίες που υπάρχουν για την ευρωπαϊκή του πορεία.
Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής
Η πρεμιέρα του 1ου ομίλου της EuroLeague Γυναικών περιλαμβάνει δύο αναμετρήσεις απόψε.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
- 19:00: Κιμπίρκστις – Αθηναϊκός
- Σαραγόσα – Μπάσκετ Λαντ
Ο Αθηναϊκός ξεκινά τις υποχρεώσεις του εκτός έδρας, με στόχο να μπει με το δεξί στη διοργάνωση και να κάνει το πρώτο βήμα για την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων του.
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