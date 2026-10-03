Βίντεο:Οι καλύτερες φάσεις του αγώνα Γαλλία- Ιταλία στο Παρίσι

Η Γαλλία του Ζινεντίν Ζιντάν δεν μπόρεσε να κερδίσει την αντίσταση της Ιταλίας στο Παρίσι, ωστόσο διατηρήθηκε στην κορυφή του ομίλου της στο Nations League.Οι «ατζούρι» έδειξαν συνέπεια και χαρακτήρα για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα μετά το στραβοπάτημα απέναντι στο Βέλγιο. Οι Γάλλοι που αγωνίστηκαν χωρίς τον τραυματισμένο Εμπαπέ, άνοιξαν το σκορ με τον Ολίσε στο 55′, όμως ο Μπαστόνι στο 68′ διαμόρφωσε το τελικό 1-1.