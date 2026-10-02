Νίκος Σεβαστόπουλος: Έφυγε από τη ζωή ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ

Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 81 ετών τα ξημερώματα της Παρασκευής ο Νίκος Σεβαστόπουλος, προκαλώντας θίψη στην ΑΕΚ αλλά και στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο παλαίμαχος επιθετικός νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στο νοσοκομείο «Αττικόν» με σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Γεννημένος στον Ταύρο, ο Σεβαστόπουλος ξεκίνησε την καριέρα του από τον Πανθησειακό και στη συνέχεια εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής της ΑΕΚ.

Ο επιθετικός πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα του «Δικεφάλου» τον Οκτώβριο του 1963 σε αναμέτρηση με τον Ηρακλή.

Επίσης, υπήρξε βασικό στέλεχος της ομάδας που έφτασε μέχρι τα προημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών τη σεζόν 1968/69 υπό τις οδηγίες του Μπράνκο Στάνκοβιτς, σκοράροντας μάλιστα στον προημιτελικό απέναντι στη Σπαρτάκ Τρνάβα.

Ωστόσο δεν σταμάτησε στον “Δικέφαλο”, αλλά έκανε και διεθνή καριέρα. Ειδικότερα, αγωνίστηκε στη Νότια Αφρική (Χελένικ) αλλά και στον Καναδά, όπου το 1976 υπήρξε συμπαίκτης του θρυλικού Εουσέμπιο στο Τορόντο.

Στην Ελλάδα αγωνίστηκε επίσης στον Βύζαντα Μεγάρων, όπου και ολοκλήρωσε την καριέρα του το 1981.