Παναθηναϊκός: “Πρόσω ολοταχώς” για το 3/3 στη Euroleague

Το τρία στα τρία στο Telekom Center Athens θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, για την 3η αγωνιστική της Euroleague. Οι «πράσινοι» έχουν ήδη επικρατήσει στην έδρα τους απέναντι σε Παρί και Βιλερμπάν.

Η ήττα από τον ΠΑΟΚ και η αντίδραση

Η ήττα από τον ΠΑΟΚ στον ημιτελικό του Super Cup, στις 26 Σεπτεμβρίου, αποτέλεσε καμπανάκι για τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα χτίστηκε το καλοκαίρι από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς με υψηλούς στόχους και σημαντικές μεταγραφές.

Στον απέναντι πάγκο θα βρίσκεται ο Όντεντ Κάτας. Ο τεχνικός της Μακάμπι υπήρξε παίκτης του Ομπράντοβιτς στην πρώτη θητεία του στον Παναθηναϊκό.

Η Μακάμπι ψάχνει την πρώτη νίκη

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ έχει ξεκινήσει τη Euroleague με δύο ήττες. Έχασε από τη Βιλερμπάν στη Λιόν και από την Μπεσίκτας στο Βελιγράδι. Έτσι, αναζητά μια μεγάλη εκτός έδρας νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Οι «πράσινοι» έχουν σημειώσει 91 πόντους κόντρα στην Παρί και 102 απέναντι στη Βιλερμπάν, με μέσο όρο 96,5 πόντους στα δύο πρώτα παιχνίδια. Η Μακάμπι, από την πλευρά της, πέτυχε 93 πόντους απέναντι στην Μπεσίκτας.

Η ισραηλινή ομάδα αναμένεται να πιέσει σε όλο το γήπεδο, προσπαθώντας να περιορίσει την επίθεση του Παναθηναϊκού.

Αμφίβολος ο Τάις

Αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Ντάνιελ Τάις. Ο Γερμανός σέντερ έχει ενοχλήσεις στον αστράγαλο και η παρουσία του μπορεί να επηρεάσει το παιχνίδι στη ρακέτα.

Ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί να συνεχίσει να παίρνει επιθετικά ριμπάουντ, όπως έκανε στα δύο πρώτα ματς, ώστε να δημιουργεί δεύτερες ευκαιρίες.

Την αναμέτρηση θα διευθύνουν οι Χουάν Κάρλος Γκαρθία και Αλμπέρτο Μπαένα από την Ισπανία και ο Χουσεγίν Τσελίκ από την Τουρκία.