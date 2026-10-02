UEFA Nations League: Γαλλία – Ιταλία απόψε στον Alpha στις 21:45

Απόψε στον Alpha στις 21:45

Η Γαλλία θα υποδεχτεί απόψε στο Σταντ ντε Φρανς την Ιταλία για την 3η αγωνιστική του UEFA Nations League.

Οι Ιταλοί έρχονται μετά από ηττημένο ντεμπούτο στην διοργάνωση, κόντρα στο Βέλγιο και σκορ 2-0. Στη 2η αγωνιστική το γύρισαν και αντιμέτωποι με την Τουρκία σκόραραν 4 φορές και κλείδωσαν το σκορ στο 4-1.

AP Photo/Khalil Hamra

Από την άλλη η Γαλλία έπιστρέφει στην έδρα της με δύο εκτός έδρας σερί νίκες στην φαρέτρα της, μία κόντρα στην Τουρκία και μία στο Βέλγιο.