Ολυμπιακός – Μπολόνια: Ο Καρ πήρε τη νίκη μέσα από τα χέρια των ερυθρόλευκων

Με buzzer beater τρίποντο του Καρ ήρθε η ανατροπή και η Μπολόνια άρπαξε τη νίκη μέσα από τα χέρια του Oλυμπιακού, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Euroleague.

Στην εκπνοή του αγώνα στα τελευταία 6 λεπτά οι Ιταλοί, με οδηγό τον Μάρκους Καρ, έκαναν το τελικό 96-94 και οι πρωταθλητές Ευρώπης σημείωσαν την πρώτη ήττα για τη σεζόν στη διοργάνωση.

Οι Ερυθρόλευκοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με την Ανατολού Εφές για την 4η αγωνιστική την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου.