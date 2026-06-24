«Έφυγε» ο Τάκης Γκώνιας- Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο

Έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής, Τάκης Γκώνιας, αφήνοντας φτωχότερο το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Τη θλιβερή είδηση, έκανε γνωστή με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΠΑΕ Λεβαδειακός.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Λεβαδειακός, έχει ως εξής:

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του Τάκη Γκώνια.

Ο Τάκης Γκώνιας υπηρέτησε τον ελληνικό αθλητισμό με ήθος, προσωπικότητα και πάθος για το ποδόσφαιρο, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα, μέσα από τη σπουδαία καριέρα του στα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Η θλίψη είναι ακόμα μεγαλύτερη για την οικογένεια του Λεβαδειακού, καθώς στην ομάδα μας έκανε τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο, τιμώντας για πέντε χρόνια τη φανέλα του συλλόγου.

Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή μέσα από την πορεία και την προσφορά του για το άθλημα, αλλά κυρίως τους αγαπημένους του ανθρώπους.

Η οικογένεια του Λεβαδειακού εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στους οικείους του και εύχεται δύναμη και κουράγιο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Καλό ταξίδι, Τάκη»

Ο εκλιπών, γεννήθηκε στη Λιβαδειά. Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο στον Παναθηναϊκό Κυριακίου, και κατόπιν στον Λεβαδειακό.

Ακολούθησε η καριέρα του, σε: Ολυμπιακό, Ηρακλή, Σπόρτινγκ Χιχόν, Πανηλειακό, Πανιώνιο, Ηρακλή, Ολυμπιακό, Μεσσίνα και Κροτόνε.

Ο Γκώνιας χρίσθηκε δύο φορές διεθνής, ενώ σκόραρε μία φορά με το εθνόσημο στο στήθος.