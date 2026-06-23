Μπαπέ: «Δεν σκέφτομαι την πρωτιά στους σκόρερ»

Ο Κιλιάν Mπαπέ, ο οποίος οδήγησε την εθνική ομάδα της Γαλλίας στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, με δύο γκολ εναντίον του Ιράκ (3-0), μετά από έναν αγώνα που διεκόπη για περισσότερες από δύο ώρες λόγω κακοκαιρίας, εξήγησε την δυσκολία να «παραμένεις συγκεντρωμένος» για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, με τέσσερα γκολ στην διοργάνωση, ο αρχηγός των «πετεινών», αρνήθηκε να μπει σε διαδικασία σύγκρισης με τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος μετρά ήδη πέντε γκολ σε δύο αγώνες και είναι ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στα χρονικά των Μουντιάλ, ενώ εξέφρασε την χαρά του για την απόδοση του Ουσμάν Ντεμπελέ.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά το τέλος της αναμέτρησης με το Ιράκ, ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των «τρικολόρ», δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Ήταν μια πολύ μεγάλη βραδιά. Συναισθηματικά και ψυχικά, ήταν πολύ δύσκολο γιατί έπρεπε να μείνουμε συγκεντρωμένοι και αφοσιωμένοι στα απ

οδυτήρια για σχεδόν δύο ώρες. Οι παίκτες κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια, όπως και το επιτελείο. Ωστόσο, κάναμε την δουλειά μας, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με τον τρόπο που παίξαμε και θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τις επόμενες ημέρες τι μπορούμε να βελτιώσουμε, επειδή υπάρχουν μερικά πράγματα που θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει, μερικές ελαφρώς πιο αδύναμες στιγμές που θα μπορούσαμε να είχαμε διαχειριστεί καλύτερα, αλλά συνολικά ήταν μια καλή βραδιά. Οι αρμόδιοι έκαναν 20 λεπτά καθαρίζοντας το μέρος του γηπέδου όπου αμυνόμασταν, χωρίς να αφιερώσουν καθόλου χρόνο καθαρίζοντας το μέρος όπου επιτιθέμεθα. Αυτό είναι μειονέκτημα: Ήθελα να αφιερώσουν τον ίδιο χρόνο καθαρίζοντας και τα δύο μέρη ή, εάν έπρεπε να διαλέξω, να καθαρίσουν αυτό όπου κάναμε επίθεση. Δεν ήταν δικό τους λάθος επειδή τους είπαν να πάνε εκεί και η άλλη ομάδα (των υπευθύνων γι΄ αυτό) δεν ήταν έτοιμη, οπότε δεν είναι μεγάλο πρόβλημα. Αφού περιμέναμε δύο ώρες, βλέποντας ότι το γρασίδι που έπρεπε να είχε καλυφθεί δεν είχε προστατευτεί, ήταν λίγο ενοχλητικό, αλλά τώρα τελείωσε. Δεν σκέφτομαι αυτήν την στιγμή τον τίτλο του πρώτου σκόρερ. Πάντα σκόραρα γκολ στο Παγκόσμιο Κύπελλο, δεν ανησυχώ για αυτό. Το πιο σημαντικό είναι να έχουμε μια ισχυρή δομή ομάδας όπου μπορούμε να βρούμε τον προσανατολισμό μας, να είμαστε σίγουροι για τις ικανότητές μας όταν έλθουν οι κρίσιμες στιγμές. Επειδή γνωρίζουμε ότι όσο πιο μακριά προχωράμε στη διοργάνωση, τόσο περισσότερο θα δοκιμαστούμε. Ο Μέσι πάντα σκοράρει, πάντα σκόραρε, σκοράρει και πάντα θα σκοράρει. Σκέφτομαι μόνο να βοηθήσω την ομάδα μου. Το να βοηθώ την ομάδα μου σημαίνει να σκοράρω γκολ. Και όταν σκοράρεις γκολ, φυσικά πλησιάζεις σε αυτό το είδος «σφαίρας», αλλά και πάλι, έχουμε ακόμα έναν μακρύ και επικίνδυνο δρόμο μπροστά μας. Και θέλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βγούμε νικητές. Είναι σημαντικό για τον Ντεμπελέ να σκοράρει. Όλη η ομάδα ήθελε να σκοράρει. Θέλαμε να του δώσουμε ευκαιρίες επειδή είναι βασικός παίκτης και ξέρουμε ότι όταν παίζει όπως σήμερα, είναι ένα τεράστιο όφελος για εμάς. Η ομάδα θα είναι ακόμα καλύτερη. Θέλουμε ο Ουσμάν να νιώθει καλά, να νιώθει άνετα όπου κι αν παίζει, αλλά να μπορεί να παίζει το δικό του παιχνίδι, γιατί όταν παίζει το παιχνίδι του, είναι ένας μοναδικός και ξεχωριστός παίκτης. Ήταν τυχερός που ήταν αποφασιστικός σήμερα, αλλά ακόμα κι αν δεν ήταν, στον έλεγχο της μπάλας, στην πρωτοβουλία του, σε όλα όσα έκανε, είδαμε ότι ένιωθε καλά, οπότε αυτό είναι πολύ καλό για εμάς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ