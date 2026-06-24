Ο Αντετοκούμπο άρχισε τη δουλειά
Εποχή διακοπών, αλλά ο Γιάννης Αντετοκούμπο δουλεύει εντατικά. Μόλις λίγες ώρες μετά την μεταγραφή του στους Μπακς, μετά από 13 χρόνια στο Μιλγουόκι, άρχισε την προπόνηση.
Ο «Greek freak» δημοσίευσε βίντεο στα social media στο οποίο εμφανίζεται να δουλεύει τα σουτ, κάνοντας αρκετές προσπάθειες από την περιφέρεια «δουλεύοντας» τα τρίποντα και πετυχαίνοντας έξι.
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