Μουντιάλ 2026: Οι MVP (Φάση Ομίλων)

Οι πολυτιμότεροι παίκτες στις αναμετρήσεις του Μουντιάλ 2026, μετά την ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής στην φάση των ομίλων, είναι οι εξής:

11/06 Μέξικο Σίτι Μεξικό-Νότια Αφρική 2-0 Χουλιέν Κινιόνες (ΜΕΞΙΚΟ)

12/06 Γουαδαλαχάρα Νότια Κορέα-Τσεχία 2-1 Ιν Μπέομ Χουάνγκ (ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ)

12/06 Τορόντο Καναδάς-Βοσνία 1-1 Ισμαήλ Κονέ (ΚΑΝΑΔΑΣ)

13/06 Λος Άντζελες ΗΠΑ-Παραγουάη 4-1 Φόλαριν Μπάλογκαν (ΗΠΑ)

13/06 Σαν Φρανσίσκο Κατάρ-Ελβετία 1-1 Μαχαμούντ Αμπουνάντα (ΚΑΤΑΡ)

14/06 Νιού Τζέρσεϊ Βραζιλία-Μαρόκο 1-1 Βινίσιους (ΒΡΑΖΙΛΙΑ)

14/06 Βοστώνη Αϊτή-Σκωτία 0-1 Τζον ΜακΓκιν (ΣΚΩΤΙΑ)

14/06 Βανκουβερ Αυστραλία-Τουρκία 2-0 Νέστορι Ιρανκούντα (ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ)

14/06 Χιούστον Γερμανία-Κουρασάο 7-1 Κάιλ Χάβερτς (ΓΕΡΜΑΝΙΑ)

14/06 Ντάλας Ολλανδία-Ιαπωνία 2-2 Βίρτζιλ Φαν Ντάικ (ΟΛΛΑΝΔΙΑ)

15/06 Φιλαδέλφεια Ακτή Ελεφ.-Ισημερινός 1-0 Γιαν Ντιομαντέ(ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ)

15/06 Μοντερέι Σουηδία-Τυνησία 5-1 Αλεξάντερ Ίσακ (ΣΟΥΗΔΙΑ)

15/06 Ατλάντα Ισπανία-Πράσινο Ακρωτήρι 0-0 Βοζίνια (ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ)

15/06 Σιάτλ Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1 Εμάμ Ασούρ (ΑΙΓΥΠΤΟΣ)

16/06 Μαϊάμι Σ. Αραβία-Ουρουγουάη 1-1 Φεντερίκο Βαλβέρδε (ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ)

16/06 Λος Άντζελες Ιράν-Νέα Ζηλανδία 2-2 Ραμίν Ρεζαϊάν (ΙΡΑΝ)

16/06 Νέα Υόρκη Γαλλία-Σενεγάλη 3-1 Μικαέλ Ολίσε (ΓΑΛΛΙΑ)

17/06 Βοστώνη Ιράκ-Νορβηγία 1-4 Ερλινγκ Χάαλαντ (ΝΟΡΒΗΓΙΑ)

17/06 Κάνσας Αργεντινή-Αλγερία 3-0 Λιονέλ Μέσι (ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ)

17/06 Σάντα Κλάρα Αυστρία-Ιορδανία 3-1 Αλί Ολβάν (ΙΟΡΔΑΝΙΑ)

17/06 Χιούστον Πορτογαλία-ΛΔ Κονγκό 1-1 Ζοάο Νέβες (ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ)

17/06 Ντάλας Αγγλία-Κροατία 4-2 Χάρι Κέιν (ΑΓΓΛΙΑ)

18/06 Τορόντο Γκάνα-Παναμάς 1-0 Άντονι Σεμένιο (ΓΚΑΝΑ)

18/06 Μέξικο Σίτι Ουζμπεκιστάν-Κολομβία 1-3 Λουϊς Ντίαζ (ΚΟΛΟΜΒΙΑ)

18/06 Ατλάντα Τσεχία-Κολομβία 1-1 Λάντισλαβ Κρέιτσι (ΤΣΕΧΙΑ)

18/06 Λος Άντζελες Ελβετία-Βοσνία 4-1 Γιόχαν Μανζάμπι (ΕΛΒΕΤΙΑ)

19/06 Βανκούβερ Καναδάς-Κατάρ 6-0 Τζόναθαν Ντέιβιντ (ΚΑΝΑΔΑΣ)

19/06 Γουαδαλαχάρα Μεξικό-Νότια Κορέα 1-0 Λουίς Ρόμο (ΜΕΞΙΚΟ)

19/06 Σιάτλ ΗΠΑ-Αυστραλία 2-0 Φαλαρίν Μπάλογκαν (ΗΠΑ)

20/06 Βοστώνη Σκωτία-Μαρόκο 0-1 Ισμαέλ Σαϊμπαρί

20/06 Φιλαδέλφεια Βραζιλία-Αϊτή 3-0 Βινίσιους Ζούνιορ (ΒΡΑΖΙΛΙΑ)

20/06 Σάντα Κλάρα Τουρκία-Παραγουάη 0-1 Ματίας Γκαλάρζα (ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ)

20/06 Χιούστον Ολλανδία-Σουηδία 4-1 Κόντι Χάκπο (ΟΛΛΑΝΔΙΑ)

20/06 Τορόντο Γερμανία-Ακ.Ελεφαντοστού 2-1 Ντενίζ Ούνταβ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ)

21/06 Κάνσας Σίτι Ισημερινός-Κουρασάο 0-0 Ελόι Ρουμ (ΚΟΥΡΑΣΑΟ)

21/06 Μοντερέϊ Τυνησία-Ιαπωνία 0-4 Αγιάσε Ουέντα (ΙΑΠΩΝΙΑ)

21/06 Ατλάντα Ισπανία-Σ. Αραβία 4-0 Μικέλ Ογιαρθάμπαλ (ΙΣΠΑΝΙΑ)

21/06 Λος Αντζελες Βέλγιο-Ιράν 0-0 Αλιρέζα Μπεϊρανβάντ (ΙΡΑΝ)

22/06 Μαϊάμι Ουρουγουάη-Πράσινο Ακρωτήρι 2-2 Κέβιν Πίνα Λενίνι (ΠΡ.ΑΚΡΩΤΗΡΙ)

22/06 Βανκούβερ Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος 1-3 Μοχάμεντ Σαλάχ (ΑΙΓΥΠΤΟΣ)

22/06 Ντάλας Αργεντινή-Αυστρία 2-0 Λιονέλ Μέσι (ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ)

23/06 Φιλαδέλφεια Γαλλία-Ιράκ 3-0 Κιλιάν Μπαπέ (ΓΑΛΛΙΑ)

23/06 Σάντα Κλάρα Ιορδανία-Αλγερία 1-2 Ιμπραχίμ Μάζα (ΑΛΓΕΡΙΑ)

23/06 Χιούστον Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν 5-0 Κριστιάνο Ρονάλντο (ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ)

23/06 Βοστώνη Αγγλία-Γκάνα 0-0 Τζουντ Μπέλιγχαμ (ΑΓΓΛΙΑ)

24/06 Τορόντο Παναμάς-Κροατία 0-1 Κριστιάν Μαρτίνες (ΠΑΝΑΜΑΣ)

24/06 Γουαδαλαχάρα Κολομβία-ΛΔ Κονγκό 1-0 Ντάνιελ Μουνιόθ (ΚΟΛΟΜΒΙΑ)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ