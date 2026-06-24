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Μουντιάλ 2026: Οι MVP (Φάση Ομίλων)

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
24/06/2026 10:21
Μουντιάλ 2026: Οι MVP (Φάση Ομίλων)
AP Photo/Natacha Pisarenko

Οι πολυτιμότεροι παίκτες στις αναμετρήσεις του Μουντιάλ 2026, μετά την ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής στην φάση των ομίλων, είναι οι εξής:

11/06  Μέξικο Σίτι   Μεξικό-Νότια Αφρική         2-0    Χουλιέν Κινιόνες (ΜΕΞΙΚΟ)

12/06  Γουαδαλαχάρα  Νότια Κορέα-Τσεχία          2-1    Ιν Μπέομ Χουάνγκ (ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ)

12/06  Τορόντο       Καναδάς-Βοσνία              1-1    Ισμαήλ Κονέ (ΚΑΝΑΔΑΣ)

13/06  Λος Άντζελες  ΗΠΑ-Παραγουάη               4-1    Φόλαριν Μπάλογκαν (ΗΠΑ)

13/06  Σαν Φρανσίσκο Κατάρ-Ελβετία               1-1    Μαχαμούντ Αμπουνάντα (ΚΑΤΑΡ)

14/06  Νιού Τζέρσεϊ  Βραζιλία-Μαρόκο             1-1    Βινίσιους (ΒΡΑΖΙΛΙΑ)

14/06  Βοστώνη       Αϊτή-Σκωτία                 0-1    Τζον ΜακΓκιν (ΣΚΩΤΙΑ)

14/06  Βανκουβερ     Αυστραλία-Τουρκία           2-0    Νέστορι Ιρανκούντα (ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ)

14/06  Χιούστον      Γερμανία-Κουρασάο           7-1    Κάιλ Χάβερτς (ΓΕΡΜΑΝΙΑ)

14/06  Ντάλας        Ολλανδία-Ιαπωνία            2-2    Βίρτζιλ Φαν Ντάικ (ΟΛΛΑΝΔΙΑ)

15/06  Φιλαδέλφεια   Ακτή Ελεφ.-Ισημερινός       1-0    Γιαν Ντιομαντέ(ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ)

15/06  Μοντερέι      Σουηδία-Τυνησία             5-1    Αλεξάντερ Ίσακ (ΣΟΥΗΔΙΑ)

15/06  Ατλάντα       Ισπανία-Πράσινο Ακρωτήρι    0-0    Βοζίνια (ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ)

15/06  Σιάτλ         Βέλγιο-Αίγυπτος             1-1    Εμάμ Ασούρ (ΑΙΓΥΠΤΟΣ)

16/06  Μαϊάμι        Σ. Αραβία-Ουρουγουάη        1-1    Φεντερίκο Βαλβέρδε (ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ)

16/06  Λος Άντζελες  Ιράν-Νέα Ζηλανδία           2-2    Ραμίν Ρεζαϊάν (ΙΡΑΝ)

16/06  Νέα Υόρκη     Γαλλία-Σενεγάλη             3-1    Μικαέλ Ολίσε (ΓΑΛΛΙΑ)

17/06  Βοστώνη       Ιράκ-Νορβηγία               1-4    Ερλινγκ Χάαλαντ (ΝΟΡΒΗΓΙΑ)

17/06  Κάνσας        Αργεντινή-Αλγερία           3-0    Λιονέλ Μέσι (ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ)

17/06  Σάντα Κλάρα   Αυστρία-Ιορδανία            3-1    Αλί Ολβάν (ΙΟΡΔΑΝΙΑ)

17/06  Χιούστον      Πορτογαλία-ΛΔ Κονγκό        1-1    Ζοάο Νέβες (ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ)

17/06  Ντάλας        Αγγλία-Κροατία              4-2    Χάρι Κέιν (ΑΓΓΛΙΑ)

18/06  Τορόντο       Γκάνα-Παναμάς               1-0    Άντονι Σεμένιο (ΓΚΑΝΑ)

18/06  Μέξικο Σίτι   Ουζμπεκιστάν-Κολομβία       1-3    Λουϊς Ντίαζ (ΚΟΛΟΜΒΙΑ)

18/06  Ατλάντα       Τσεχία-Κολομβία             1-1    Λάντισλαβ Κρέιτσι (ΤΣΕΧΙΑ)

18/06  Λος Άντζελες  Ελβετία-Βοσνία              4-1    Γιόχαν Μανζάμπι (ΕΛΒΕΤΙΑ)

19/06  Βανκούβερ     Καναδάς-Κατάρ               6-0    Τζόναθαν Ντέιβιντ (ΚΑΝΑΔΑΣ)

19/06  Γουαδαλαχάρα  Μεξικό-Νότια Κορέα          1-0    Λουίς Ρόμο (ΜΕΞΙΚΟ)

19/06  Σιάτλ         ΗΠΑ-Αυστραλία               2-0    Φαλαρίν Μπάλογκαν (ΗΠΑ)

20/06  Βοστώνη       Σκωτία-Μαρόκο               0-1    Ισμαέλ Σαϊμπαρί

20/06  Φιλαδέλφεια   Βραζιλία-Αϊτή               3-0    Βινίσιους Ζούνιορ (ΒΡΑΖΙΛΙΑ)

20/06  Σάντα Κλάρα   Τουρκία-Παραγουάη           0-1    Ματίας Γκαλάρζα (ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ)

20/06  Χιούστον      Ολλανδία-Σουηδία            4-1    Κόντι Χάκπο (ΟΛΛΑΝΔΙΑ)

20/06  Τορόντο       Γερμανία-Ακ.Ελεφαντοστού    2-1    Ντενίζ Ούνταβ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ)

21/06  Κάνσας Σίτι   Ισημερινός-Κουρασάο         0-0    Ελόι Ρουμ (ΚΟΥΡΑΣΑΟ)

21/06  Μοντερέϊ      Τυνησία-Ιαπωνία             0-4    Αγιάσε Ουέντα (ΙΑΠΩΝΙΑ)

21/06  Ατλάντα       Ισπανία-Σ. Αραβία           4-0    Μικέλ Ογιαρθάμπαλ (ΙΣΠΑΝΙΑ)

21/06  Λος Αντζελες  Βέλγιο-Ιράν                 0-0    Αλιρέζα Μπεϊρανβάντ (ΙΡΑΝ)

22/06  Μαϊάμι        Ουρουγουάη-Πράσινο Ακρωτήρι 2-2    Κέβιν Πίνα Λενίνι (ΠΡ.ΑΚΡΩΤΗΡΙ)

22/06  Βανκούβερ     Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος       1-3    Μοχάμεντ Σαλάχ (ΑΙΓΥΠΤΟΣ)

22/06  Ντάλας        Αργεντινή-Αυστρία           2-0    Λιονέλ Μέσι (ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ)

23/06  Φιλαδέλφεια   Γαλλία-Ιράκ                 3-0    Κιλιάν Μπαπέ (ΓΑΛΛΙΑ)

23/06  Σάντα Κλάρα   Ιορδανία-Αλγερία            1-2    Ιμπραχίμ Μάζα (ΑΛΓΕΡΙΑ)

23/06  Χιούστον      Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν     5-0    Κριστιάνο Ρονάλντο (ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ)

23/06  Βοστώνη       Αγγλία-Γκάνα                0-0    Τζουντ Μπέλιγχαμ (ΑΓΓΛΙΑ)

24/06  Τορόντο       Παναμάς-Κροατία             0-1    Κριστιάν Μαρτίνες (ΠΑΝΑΜΑΣ)

24/06  Γουαδαλαχάρα  Κολομβία-ΛΔ Κονγκό          1-0    Ντάνιελ Μουνιόθ (ΚΟΛΟΜΒΙΑ)

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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