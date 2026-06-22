«Ήρθε η ώρα να ξαναγράψουμε ιστορία!»

Σε ατμόσφαιρα έντονης συγκίνησης και ενθουσιασμού πραγματοποιήθηκε στο T-Center η παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, σηματοδοτώντας την επιστροφή του πολυνίκη Σέρβου προπονητή στον «πράσινο» πάγκο ύστερα από 14 χρόνια.

Περισσότεροι από 3.000 φίλοι του Παναθηναϊκού κατέκλυσαν τον χώρο της εκδήλωσης, αποθεώνοντας τον προπονητή που συνέδεσε το όνομά του με τη χρυσή εποχή του συλλόγου και την κατάκτηση των σημαντικότερων διακρίσεων της ιστορίας του.