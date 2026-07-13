Μουντιάλ 2026- Ο ημιτελικός που θα… αναδείξει τον νικητή του Παγκοσμίου Κυπέλλου

ετά από 100 αγώνες στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, τέσσερις ομάδες έχουν απομείνει όρθιες.

Ο Κιλιάν Μπαπέ και η Γαλλία νίκησαν το Μαρόκο, ο Λαμίν Γιαμάλ και η Ισπανία νίκησαν εύκολα το Βέλγιο, ο Τζουντ Μπέλιγχαμ βοήθησε την Αγγλία να αποκλείσει τη Νορβηγία του Έρλινγκ Χάαλαντ στην παράταση, ενώ ο Λιονέλ Μέσι και η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή έγιναν η τελευταία ομάδα που προκρίθηκε στα ημιτελικά νικώντας την Ελβετία, με τη βοήθεια ενός εκπληκτικού γκολ στην παράταση από τον Χουλιάν Άλβαρες.

Η Γαλλία παίζει με την Ισπανία στο Ντάλας την Τρίτη (22:00), πριν η Αγγλία και η Αργεντινή συναντηθούν στην Ατλάντα την Τετάρτη (22:00), με τον τελικό να διεξάγεται την Κυριακή (22:00) στο MetLife Stadium (και έναν αγώνα για το…χάλκινο μετάλλιο την προηγούμενη μέρα στο Μαϊάμι/00:00).

Έτσι ξεκινήσαμε με ένα ρεκόρ 48 ομάδων στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 και τώρα, μας περιμένουν τέσσερις ομάδες και τέσσερις αγώνες.

Είναι η τετράδα που πολλοί, συμπεριλαμβανομένου του υπερυπολογιστή Opta, προέβλεψαν ότι θα έφταναν σε αυτό το στάδιο, και έτσι γίνεται αντιληπτό ότι αναμένονται αμφίρροπα παιχνίδια.

Ποιος όμως είναι πιο πιθανό να κερδίσει από εδώ; Την -ενημερωμένη- απάντηση δίνει ο υπερυπολογιστής Opta, της βρετανικής εταιρείας αναλύσεων.

Η Ισπανία ήταν το φαβορί πριν από το τουρνουά, αλλά η Γαλλία έκτοτε την έχει ξεπεράσει, εξαιτίας του εντυπωσιακού τρόπου με τον οποίο η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάμπ έκανε την δουλειά της.

Οι «Μπλε» κερδίζουν το Παγκόσμιο Κύπελλο στο 33,6% των πιο πρόσφατων προσομοιώσεων και φτάνουν στον τελικό στο 57,1% των περιπτώσεων.

Ωστόσο, η Ισπανία εξακολουθεί να είναι το δεύτερο φαβορί, παρόλο που ο υπερυπολογιστής τους δίνει μόνο 42,9% πιθανότητες να φτάσουν στον τελικό.

Αυτός ο πρώτος ημιτελικός αναμένεται να αναδείξει τον νικητή του Παγκοσμίου Κυπέλλου, και η La Roja για να προσθέσει έναν παγκόσμιο τίτλο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2024, βρίσκεται στο 23,8% των προσομοιώσεων.

Αυτό δεν αποκλείει την Αγγλία ή την Αργεντινή, ωστόσο. Καθόλου. Τα ποσοστά είναι πολύ κοντά, με την Αγγλία και την Αργεντινή να έχουν τουλάχιστον 20% πιθανότητες να κερδίσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Τα «Τρία Λιοντάρια» για να βάλουν τέλος σε «60 χρόνια πόνου» φτάνουν στο 22,6% των προσομοιώσεων, ενώ η Αργεντινή για να διατηρήσει το στέμμα της στο 20,0%.

Σίγουρα οι φίλοι της Αγγλίας θα ενθουσιαστούν όταν μάθουν ότι η ομάδα τους θεωρείται πιο πιθανό από τους παίκτες του Λιονέλ Μέσι να φτάσει στον τελικό, αλλά οριακά. Η ομάδα του Τόμας Τούχελ προκρίνεται στο 52,9% των προσομοιωμένων ημιτελικών.

Έτσι κι αλλιώς επιβεβαιωθούν ή όχι οι προβλέψεις, αναμένεται μια συναρπαστική τελευταία εβδομάδα ποδοσφαίρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ