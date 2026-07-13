Παιδιά και έφηβοι το 2010, οι Ισπανοί διεθνείς θέλουν να ζήσουν το όνειρο

Το Μουντιάλ του 2010 στην Νότια Αφρική και η μοναδική -μέχρι σήμερα- κατάκτηση του ποδοσφαιρικού «Αγίου Δισκοπότηρου», αποτελεί σημείο αναφοράς για τους Ισπανούς παίκτες, οι οποίοι τότε ήταν παιδιά ή έφηβοι.

Το γκολ του Αντρές Ινιέστα στο 116ο λεπτό του τελικού εναντίον της Ολλανδίας στις 11 Ιουλίου 2010, στο στάδιο Soccer City του Γιοχάνεσμπουργκ, είναι η «κορωνίδα» του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Αυτή η αξέχαστη βραδυά χαρακτήρισε μια ολόκληρη γενιά παιδιών, συμπεριλαμβανομένων των σημερινών Ισπανών διεθνών, στην πορεία τους για να μιμηθούν τα είδωλά τους και να… ράψουν ένα δεύτερο αστέρι στην φανέλα τους.

Μεταξύ των 26 παικτών που κλήθηκαν από τον Λουίς ντε λα Φουέντε και οι οποίοι προετοιμάζονται για ν’ αντιμετωπίσουν αύριο (14/7, 22:00) την Γαλλία στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο νεότερος είναι ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος έγινε σήμερα (13/7) 19 ετών και ήταν… τριών το 2010, ενώ ο μεγαλύτερος είναι ο 33χρονος Μπόρχα Ιγκλέσιας.

Ο νικητής της «Χρυσής Μπάλας» του 2024, Ρόδρι έφερε στο μυαλό του την ανάμνηση από εκείνη την εποχή, μιλώντας στην ιστοσελίδα της FIFA: «Ήμουν 14 ετών και ήμουν σε μια κατασκήνωση στις Ηνωμένες Πολιτείες για να μάθω αγγλικά, στο Κονέκτικατ. Ήταν σε ένα δάσος και δεν υπήρχε κινητή τηλεφωνία, ούτε διαδίκτυο, απολύτως τίποτε. Γνώριζα τα αποτελέσματα της Ισπανίας χάρη σε μερικά μηνύματα που έλαβαν οι υπεύθυνοι της κατασκήνωσης. Όταν η Ισπανία έφτασε στον τελικό, ζήτησα να βρεθεί ένας τρόπο να παρακολουθήσουμε τον αγώνα. Κι’ εκεί, στην μέση ενός δάσους, είδα την Ισπανία να γίνεται παγκόσμια πρωταθλήτρια. Όταν ο Ινιέστα σκόραρε, έτρεξα έξω μόνος μου. Δεν κατάλαβαν γιατί ήμουν τόσο χαρούμενος, φωνάζοντας γκολ».

Ο Αλεχάντρο Γκριμάλντο ήταν 14 ετών το 2010. «Υπήρχε απίστευτος ενθουσιασμός για την εθνική ομάδα για την οποία παίζαμε. Ήμουν στο εξοχικό των γονιών μου με φίλους και συγγενείς, όλοι παρακολουθούσαμε αυτόν τον αγώνα. Το θυμάμαι σαν να ήταν εχθές. Υπήρχε ένα καταπληκτικό πάρτι στο χωριό, ήταν κάτι πραγματικά όμορφο», θυμήθηκε ο αριστερός μπακ σε συνέντευξη του στο AFP στις αρχές Ιουνίου.

Ο Πέδρο Πόρο, τότε 10 ετών, βίωσε ένα παρόμοιο βράδυ: «Ήμουν στην πλατεία του χωριού μου. Εκείνο το Παγκόσμιο Κύπελλο με το γκολ του Ινιέστα ήταν εντυπωσιακό, ειδικά στην ένωση της χώρας. Θα ήταν υπέροχο να το ξανακάνουμε».

Ο τερματοφύλακας της Άρσεναλ, Νταβίντ Ράγια, ήταν ένας πολλά υποσχόμενος 15χρονος το 2010, ο οποίος είχε ως είδωλο τον τότε αρχηγό της εθνικής ομάδας της Ισπανίας, Ικερ Κασίγιας.

«Όταν ήμουν μικρός, παρακολουθούσα τον Ίκερ Κασίγιας. Ήταν πάντα το πρότυπό μου, για όλα όσα έφερε στην εθνική ομάδα και στην Ρεάλ Μαδρίτης από πολύ μικρή ηλικία», εξήγησε ο Ράγια, με το όνειρο να τον μιμηθεί να πλανάται στο πίσω μέρος του μυαλού του.

«Σκεφτόμαστε το 2010, για την κατάκτηση ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου με την χώρα μας. Το βιώσαμε σαν 15χρονα παιδιά και τώρα έχουμε την ευκαιρία να φέρουμε σπίτι το δεύτερο αστέρι», τόνισε σε συνέντευξη Τύπου στο στρατόπεδο βάσης της ομάδας στο Τσατανούγκα του Τενεσί, στην έναρξη του τουρνουά.

Ο Μπόρχα Ιγκλέσιας ήταν 17 ετών όταν ο Αντρές Ινιέστα σκόραρε το νικητήριο γκολ. «Δεν φανταζόμουν αυτήν την στιγμή μόνο για τον εαυτό μου, την φανταζόμουν για πολλούς συμπαίκτες μου και θα ήθελα πολύ να την ζήσω. Γι’ αυτό είμαστε εδώ κι’ ελπίζω να συμβεί», τόνισε σε συνέντευξη Τύπου στο Παγκόσμιο Κύπελλο.