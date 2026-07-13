Μουντιάλ 2026: «Αστακός» το Παρίσι

Σχεδόν 7.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες θα αναπτυχθούν την Τρίτη (14/7) στο Παρίσι και την γύρω περιοχή, για να περιφρουρήσουν την ασφάλεια στη διάρκεια του ημιτελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και των εορτασμών για την Ημέρα της Βαστίλης.

Σε εθνικό επίπεδο θα αναπτυχθούν 70.000 αστυνομικοί, ενώ 2.000 πυροσβέστες θα συμμετάσχουν στην περιοχή του Παρισιού.

Η Εθνική ομάδα της Γαλλίας θα μπορεί να βασιστεί στην υποστήριξη τουλάχιστον 3.000 οπαδών εναντίον της Ισπανίας το βράδυ της Τρίτης, στις 22:00 στο στάδιο AT&T στο Άρλινγκτον (Τέξας).

Μεταξύ αυτών, 300 μέλη της ομάδας οπαδών «Irrésistibles Français» (Ακαταμάχητοι Γάλλοι) εξασφάλισαν εισιτήρια μέσω της Γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για να επευφημήσουν τη γαλλική ομάδα σε αυτόν τον κρίσιμο αγώνα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ- ΜΠΕ