Ο Ντεσάμπ «αγγίζει τ’ αστέρια» του παγκοσμίου ποδοσφαίρου

Στο Μουντιάλ του 2026, ο Ντιντιέ Ντεσάμπ, προπονητής της εθνικής ομάδας της Γαλλίας, στην τελευταία του κορυφαία διοργάνωση στο «τιμόνι» των «πετεινών», έφθασε στον τρίτο διαδοχικό ημιτελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου, κάτι που πέτυχε μόνο ο Γερμανός τεχνικός, Χέλμουτ Σεν από το 1966 έως το 1974.

Κάτοχος του ρεκόρ για τις περισσότερες νίκες σε Παγκόσμιο Κύπελλο (20) ως προπονητής εθνικής ομάδας και από κοινού με τον Σεν για τους περισσότερους αγώνες που έχουν διαχειρισθεί (25), ο «DD» θα γίνει -εάν η Γαλλία αποκλείσει την Ισπανία την Τρίτη (14/7, 22:00) στο Ντάλας, ο μόνος προπονητής που έχει βρεθεί σε τρεις διαδοχικούς τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η διοργάνωση του 2026 έχει στεφθεί ήδη με επιτυχία, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους στόχους που έχει θέσει η γαλλική ομοσπονδία. «Από άποψη προϋπολογισμού, ο στόχος ήταν τα προημιτελικά, από άποψη αθλητικής απόδοσης, ο ημιτελικός και στο μυαλό μας, ένας στόχος-αστέρας», δήλωσε ο Φιλίπ Ντιαλό, πρόεδρος της Γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, πριν από την έναρξη του τουρνουά.

Κι’ ενώ ο Ντεσάμπ ελπίζει να κατακτήσει έναν τρίτο τίτλο Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 19 Ιουλίου στο Ιστ Ράδερφορντ, κοντά στην Νέα Υόρκη, απολαμβάνει τον θαυμασμό για τα επιτεύγματά του.

«Δεν υπάρχουν πολλά παραδείγματα παικτών που ήταν εξαιρετικοί στο γήπεδο και στην συνέχεια έγιναν εξαιρετικοί προπονητές», σχολίασε ο Σουηδός, Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς στο Fox News, όπου εργάζεται ως σχολιαστής κατά την διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου μαζί με τον Γάλλο Τιερί Ανρί, η ανάλυση του οποίου είναι τόσο ξεκαρδιστική όσο και διορατική.

«Έχει αποδείξει, γενιά με γενιά, ότι ξέρει πώς να διαχειρίζεται τις ομάδες του πολύ καλά», συνέχισε ο πρώην επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν. «Έχει κερδίσει τρόπαια, και ακόμη και όταν δεν κέρδισε κανένα, ήταν πάντα στο υψηλότερο επίπεδο. Τρέφω τεράστιο σεβασμό γι’ αυτόν».

«Έχουμε ακούσει συχνά ότι είναι τυχερός», επεσήμανε ο πρώην παίκτης της Άρσεναλ και συνέχισε: «Δεν έχει καμμία σχέση με την τύχη. Η ανταμοιβή βρίσκεται στο ρίσκο. Συχνά παίρνει ρίσκα, αλλά υπολογισμένα. Επειδή δεν είναι καθόλου ηλίθιος. Πιστέψτε με, έχει σπουδαίο μυαλό».

Ο «πατέρας της νίκης», όπως είναι το προσωνύμιο του, διαθέτει μια ακλόνητη δύναμη χαρακτήρα, που είναι εμφανής και στο τελευταίο του τουρνουά ως προπονητής της εθνικής ομάδας της Γαλλίας. Έπρεπε να αφήσει απότομα τους παίκτες του στην μέση της προσπάθειας, για να επιστρέψει στην Γαλλία και να είναι με την οικογένειά του, παρευρισκόμενος στην κηδεία της μητέρας του, πριν επιστρέψει για να ολοκληρώσει αυτό που άρχισε.

Ακόμα κι’ εάν αν προσπαθήσει να το αρνηθεί, το Παγκόσμιο Κύπελλο στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι διαφορετικό από οποιοδήποτε άλλο, δεδομένου του «επιθετικού οπλοστασίου», που έχει στην διάθεσή του και το οποίο αρνείται κατηγορηματικά να… στερηθεί.

Υποστηρικτής μιας σταθερής αμυντικής βάσης πάνω στην οποία έκτισε τις προηγούμενες επιτυχίες του και ασυμβίβαστος στην απαραίτητη ισορροπία μεταξύ άμυνας και επίθεσης, ο Ντεσάμπ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, επινόησε ένα αποφασιστικά επιθετικό σύστημα για να επιτρέψει σε όλα τα επιθετικά του ταλέντα να παίξουν μαζί.

Τώρα αποδέχεται έναν ορισμένο βαθμό ανισορροπίας, πεπεισμένος ότι οι επιθετικοί του θα σκοράρουν πάντα περισσότερα γκολ από όσα δέχονται οι αμυντικοί του. Πραγματισμός, σύμφωνα με τον Ντεσάμπ.

Ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Γαλλίας, με τις… παλαιομοδίτικες μεθόδους του και το μικρό επιτελείο, είναι πάντα μπροστά από την εποχή του. Αδιάλλακτος στην «ιερή» σημασία της συνοχής της ομάδας, δεν έχει δώσει ποτέ στους παίκτες του τόση ελευθερία όσο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο ίδιος ανειμετωπίζει την διοργάνωση, με μια ασυνήθιστη ηρεμία.

Με ηρεμία, αλλά όχι με επιπολαιότητα. Η αλλαγή του τρόπου παιχνιδιού στο τέλος των 14 ετών του στην ηγεσία της εθνικής ομάδας της Γαλλίας πηγάζει αποκλειστικά από τον έναν στόχο που τον οδηγούσε πάντα: να κερδίζει. Και ακόμη προς το παρόν, το κάνει καλύτερα από τους άλλους…