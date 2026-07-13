«Πρωτάρης» ο Μέσι απέναντι στην Αγγλία

Σε τρία 24ωρα θα γνωρίζουμε εάν ο Λιονέλ Μέσι θα έχει την ευκαιρία να στεφθεί… back to back παγκόσμιος πρωταθλητής. Σενάριο, που εφόσον πραγματοποιηθεί θα «σβήσει» και την τελευταία αμφιβολία/διαφωνία/αμφισβήτηση ανάμεσα στο «αιώνιο» ερώτημα για το «ποιος είναι ο κορυφαίος παίκτης που έχει περάσει ποτέ από τον πλανήτη μας;».

Ο απόλυτος σταρ της Αργεντινής έχει αγωνιστεί σε περισσότερους από 200 αγώνες με το εθνόσημο, ωστόσο, μέχρι τώρα η μοίρα δεν τον είχε φέρει ποτέ αντιμέτωπο με την Αγγλία. Αυτή η αναμονή φτάνει στο τέλος της, καθώς ο ίδιος και οι συμπαίκτες του θα βρεθούν απέναντι στα «Τρία Λιοντάρια», το βράδυ της ερχόμενης Τετάρτης (15/7, 22:00) στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό του Μουντιάλ 2026.

Η… παρέα του Χάρι Κέιν είναι η μοναδική Εθνική ομάδα που έχει κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο και την οποία ο Μέσι δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ στην καριέρα του. Η τελευταία φορά που η Αργεντινή έπαιξε απέναντι στην Αγγλία ήταν σε φιλικό αγώνα το 2005, όταν ο σημερινός αρχηγός της «αλμπισελέστε» έκανε ακόμη τα πρώτα του βήματα στην πρώτη ομάδα της Μπαρτσελόνα και δεν είχε καθιερωθεί στις κλήσεις του τότε ομοσπονδιακού προπονητή.

«Η αλήθεια είναι πώς πρόκειται για ένα ξεχωριστό παιχνίδι. Είναι η πρώτη φορά που θα αντιμετωπίσω την Αγγλία. Έχω παίξει απέναντι σε όλες τις μεγάλες εθνικές ομάδες, εκτός από την Αγγλία, που είναι μια σπουδαία δύναμη του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Είναι πάντα όμορφο να αγωνίζεσαι απέναντι σε τέτοιες ομάδες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο «Λέο» ενόψει του μεγάλου «ραντεβού».

Οι επιδόσεις του Μέσι απέναντι στις κατόχους του τίτλου

Οι επιδόσεις του Αργεντινού σούπερ σταρ απέναντι στις εθνικές ομάδες που έχουν πάρει το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι συνολικά ισορροπημένες.

Έχει θετικό απολογισμό απέναντι στην Ιταλία και στην Ουρουγουάη, ισοζύγιο νικών και ηττών απέναντι στη Βραζιλία, τη Γερμανία και τη Γαλλία, ενώ το μοναδικό αρνητικό ρεκόρ του καταγράφεται μόνο απέναντι στην Ισπανία.