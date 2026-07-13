Πρωταθλητές στο σκάκι οι Πράσινοι

Η στρατηγική έφερε την κίνηση Ματ, και η νίκη το Πρωτάθλημα. Ο λόγος για την ομάδα σκάκι του Παναθηναϊκού που σήκωσε το κύπελλο του πρωταθλήματος στην Α εθνική. Ο νέος τίτλος είναι o 1865ος τίτλος στον σύλλογο και ο 29ος στο τμήμα γράφοντας με αυτό τον τρόπο μια νέα σελίδα στην ιστορία του Τριφυλλιού .

Στην 7η αγωνιστική που έφερε και τον τίτλο στην ομάδα, ο Παναθηναικός σάρωσε με 6-4 την Ευβοϊκή, μετά από σερί νίκες και μία αήττητη πορεία. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο ΣΟ Καβάλας.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ

Για την ιστορία, το τμήμα σκάκι του τριφυλλιού ιδρύθηκε το 1959 αλλά διαλύθηκε το 1990. Το 2020 επανιδρύεται και στοχεύει κάθε χρόνο ψηλά, φτάνοντας στο σήμερα και κατακτώντας το 5ο ομαδικό πρωτάθλημα– το 3ο μετά από 55 χρόνια!

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή της βράβευσης της ομάδας στη Λεωφόρο. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, τίμησε την σκακιστική ομάδα στο ημίχρονο του ποδοσφαιρικού αγώνα με την Ελβετική Γκρασχόπερς, μπροστά σε πλήθος φίλων του Παναθηναϊκού που τους αποθέωσε.

Οι σκακιστές- πρωταθλητές που έφεραν τη νίκη στο τριφύλλι: Νικόλας Θεοδώρου, Δημήτρης Αλεξάκης, Στέλιος Χαλκιάς, Βαγγέλης Πατρελάκης, Γιάννης Καλογέρης, Χαριτωμένη Μαρκαντωνάκη, Μαρία Τσάκωνα, Νικολίνα Παναγιωτοπούλου, Αρετή Ξυνίδη, Αντώνης Καλογρίδης, Αντώνης Γκαβαρδίνας, Φίλιππος Οικονομόπουλος, Μιχαήλ Νικητάκης, Γιάννος Μυλωνάκης, Γρηγόρης Δρακουλάκος, Μελίνα Αθανασίου, Βασίλης Χόμπας και Μάξιμος Ξυνίδης.